Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez reacciona al pulso de Ayuso sobre el aborto: "No lo vamos a permitir"
Política

Política

Sánchez reacciona al pulso de Ayuso sobre el aborto: "No lo vamos a permitir"

La dirigente madrileña se niega públicamente a crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto, como marca la ley.

Javier Escartín
Javier Escartín
Pedro Sánchez e Isabel Díaz AyusoGetty

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este jueves un tuit en el que advierte a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que activará una ofensiva legal en el caso de que la administración madrileña se niegue a crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto, como marca la ley.

En un mensaje en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha censurado las palabras de Ayuso esta mañana en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, donde ha asegurado que no hará "una lista negra de médicos nunca". 

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad, porque en la mayoría de los casos se podía evitar. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por no hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no hacerlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro sitio a abortar", ha asegurado en respuesta a la oposición.

Sánchez ha reaccionado asegurando de forma irónica que esta es "la libertad" que defiende Ayuso. "Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir", ha escrito. Además, el presidente del Gobierno ha defendido que usará "todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid". "Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional", ha concluido. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió esta semana una carta a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid, a quienes daba tres meses para crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto. Se trata de un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024.

En el Consejo de Ministros del pasado martes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya le recordó a Ayuso que la ley "se cumple", lo que avecina un nuevo choque institucional entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid.

Uno de los últimos informes de su ministerio constata que en la Comunidad de Madrid sólo se realizaron el año pasado 86 abortos en centros públicos, lo que representa un 0,47% de todos los practicados en esta región. La inmensa mayoría tiene lugar en centros privados ante la falta de apoyo del gobierno dirigido por Ayuso.

No es la única polémica del PP madrileño sobre el aborto en estos últimos días. Hace dos semanas, el pleno municipal aprobó - con los votos de los populares y Vox - proporcionar información de manera permanente y visible a las mujeres sobre el "trauma posaborto" que podrían sufrir si interrumpen de forma voluntaria su embarazo.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 