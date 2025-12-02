Sánchez advierte a Ábalos sobre "esparcir mentiras" y espera otra sentencia para el exfiscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reiterar su confianza en la inocencia del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos del que solo se conoce el fallo y todavía no los motivos razonados en una sentencia. Lo ha hecho en las ondas de la radio catalana RAC-1, donde también ha sido preguntado por las declaraciones del exsecretario de organización socialista José Luis Ábalos, presuntamente implicado en el 'caso Koldo'.

Pedro Sánchez ha sido preguntado sobre si cree que hay lawfare en cuanto a los procesos judiciales que acompañan al caso del exfiscal general y también a familiares suyos. Por estos últimos, el presidente del Gobierno se ha mostrado prudente y ha eludido ponerle esa etiqueta a algo contra lo que ha vuelto a cargar sin pelos en la lengua. "Hay sentencias que no comparto, que la del fiscal general", ha señalado abiertamente, recordando que aunque "no la compartimos" sí la acatan y por este motivo han cambiado de fiscal.

"Tengo familiares que por desgracia están siendo investigados en base a recortes de prensa ya tabloides digitales de extrema derecha", ha comenzado exponiendo, para reiterar que se trata de procesos abiertos basándose en recortes de este tipo de medios y ha vuelto a pedir tiempo para que se resuelva en otros tribunales. Sobre esto último, también se ha mostrado esperanzado en que "hay otras instancias que pueden emitir otros veredictos". Y está convencido de que en ella habrá uno distinto al del Supremo.

"Hablo de Ayuso y su pareja"

También ha dejado una afirmación directa sobre Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, ante los discursos y celebraciones vertidos tras conocer el fallo sobre el exfiscal general. Ha deslizado que, a su juicio, es "obsceno" ver a quienes celebran sintiéndose impunes. No ha dejado lugar a dudad cuando ha sentenciado que "hablo de Ayuso y su pareja".

Sánchez, a Ábalos: "Tiene derecho a defender su inocencia

Este martes, antes de otra entrevista con acento catalán en el magazín 'Café d'idees', con Gemma Nierga en 'La 2', el mandatario ha desvelado que será aprobado un real decreto con paquete de medidas demandado por Junts, formación clave que retiró su apoyo al Ejecutivo de coalición en un escenario de difícil aritmética parlamentaria que se ha agravado con la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, quien hasta su choque con el PSOE venía apoyando generalmente todas las iniciativas en el Congreso.

"Mentiras, bolas y desinformación para hacer daño a otras personas"

Sobre Ábalos, Sánchez ha indicado que "todo el mundo tiene derecho a defenderse e intentar demostrar su inocencia", pero "no a esparcir mentiras, bolas y desinformación para hacer daño a otras personas" en alusión a las últimas declaraciones publicadas por medios de la derecha tras su entrada en prisión preventiva por riesgo de fuga.

El presidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre la concentración convocada por el PP el domingo: "Ni lecciones de partido que tienen 30 causas abiertas por corrupción ni amenazas ni chantajes por parte de organizaciones".

