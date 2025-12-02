Air Europa niega pagos o mediación de Begoña Gómez en su rescate en 2020

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el 23 de julio de 2023, yendo a votar con su marido a un colegio electoral de Madrid.

La aerolínea Air Europa ha negado haber pagado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, y ha asegurado que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

En un comunicado enviado a Europa Press, la compañía se ha hecho eco de entrevistas realizadas en varios medios al exasesor ministeral Koldo García, en las que ha deslizado que la aerolínea recurrió a Begoña Gómez para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia, en concreto para la concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020. También el exministro de Transportes, el hoy encarcelado José Luis Ábalos, ha dicho en otras declaraciones que la esposa del mandatario "gestionó" supuestamente la operación.

"Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad", han sostenido desde la empresa perteneciente al Grupo Globalia, cuyo CEO es Javier Hidalgo.

Air Europa también ha negado que se solicitara a Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, "en el que no tuvo intervención alguna".

Así las cosas, sostienen que toda la tramitación de la subvención otorgada a la aerolínea durante la pandemia "se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo" y mediando "el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento".

El contexto

La polémica que salpica a Air Europa y Begoña Gómez gira en torno al rescate financiero de 475 millones de euros que el Gobierno español otorgó a la aerolínea en 2020, en el contexto del coronavirus, y las sospechas de una posible mediación de la esposa del presidente del Gobierno en dicho proceso.

La controversia se ha reavivado recientemente tras las afirmaciones de Koldo, que mencionó la necesidad de "compensar" a Gómez con aproximadamente un millón de euros por su supuesta implicación en el rescate. Se ha confirmado que hubo reuniones entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo (consejero delegado de Globalia en ese momento) antes de la aprobación del rescate. Estos encuentros han alimentado las especulaciones sobre un posible conflicto de interés, aunque la aerolínea y el Gobierno niegan que tuvieran relación directa con la decisión final del rescate. No se ha demostrado que hubiera nada más.

El caso está siendo objeto de investigaciones judiciales. Un juez investiga las actividades de Gómez y sus conexiones con diversas empresas, aunque la Audiencia de Madrid ha dictaminado previamente que no había indicios suficientes para investigar específicamente el rescate de Air Europa en la causa principal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) también ha ratificado la obligación del Gobierno de aportar más información sobre el caso.

Pedro Sánchez, por su parte, ha defendido la inocencia de su esposa, argumentando que no ha cometido ninguna irregularidad y que el proceso de rescate fue transparente y legal.