Sarah Santaolalla explota al conocer que el PP investigará a RTVE en el Senado: "Este país merece mucho más"

El PP ha anunciado este lunes que creará una comisión de investigación en el Senado para analizar la gestión directiva, financiera y patrimonial de RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público.

La solicitud de creación se ha registrado este lunes, ha explicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, en los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal adolece de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García ha destacado que RTVE sufre una grave instrumentalización política y además tiene capítulos oscuros como la inédita repetición de unas oposiciones y la devolución de 29,4 millones de euros de fondos europeos, más 1,3 millones en intereses de demora, por una incompetencia para su ejecución.

En opinión de García, la pérdida de credibilidad y neutralidad de RTVE es tan grande que indagar sobre las causas requería una comisión diferenciada a la ya existente, mixta de diputados y senadores.

En cuanto a quiénes comparecerán, una vez que sea aprobada por el Pleno y que cuente con un plan de trabajo aprobado en la comisión, fuentes del PP han señalado que quien lo hará seguro será el presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López. Pero podrían desfilar por el Senado figuras mediáticas de la cadena como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora o Sarah Santaolalla.

La última de ellas, Sarah Santaolalla, ha criticado en redes sociales la decisión del PP. "Qué puñetera vergüenza da el Partido Popular utilizando el senado para intervenir una cadena pública y señalar a sus trabajadores. Este país merece mucho más", ha señalado.

En su programa Mañaneros 360, Javier Ruiz también ha mandado un 'recado' a los populares. "No nos llegan los argumentarios del PSOE. Si el PP rebobina hace 15 minutos este programa, verá que hemos criticado al Gobierno por cómo se ha articulado el escudo social. Pero la narrativa pasa por encima de la verdad, y entonces se dice que esto es 'TelePedro'. Lo que PP y Vox están pidiendo no es lanzallamas o motosierra, están pidiendo que leamos lo que ellos escriben. Les molesta que no cantemos 'el cara al Sol'. Y nosotros no estamos para eso", ha dicho de forma tajante.