Se acabó la fiesta también para Alvise: se enemista con sus eurodiputados y la Justicia le acecha

A Alvise le han aguado la fiesta. Casi un año después de convertirse en la revelación de las elecciones europeas con tres escaños y más de 800.000 votos, el agitador ultraderechista está aislado en Bruselas y el Tribunal Supremo estrecha el cerco sobre él. Y de sus promesas de sortear su sueldo o revelar mayúsculos audios que agrietarían los cimientos del Estado, ni rastro. Una mera pantomima para ganar votos y seguir sumando 'ardillas' en Telegram.

Esta misma semana, el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) admitió públicamente que los otros dos eurodiputados de la formación, Nora Junco y Diego Solier, se habían rebelado contra él y habían votado distinto en el Parlamento Europeo en el asunto del rearme. "Les he pedido explicaciones", dijo en un pódcast. No contento con eso, el sevillano dejó caer que sus compañeros podrían haber sido sobornados por alguna empresa armamentística - "es fácil que llegue un lobby a cenar contigo y te deje un maletín al lado" - y que merecían ser reprendidos en la vía pública por sus electores. "Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", aseguró.

Unas palabras incitando al hostigamiento que ni Junco ni Solier han pasado por alto. De hecho, ambos eurodiputados han asegurado que "estudiarán todas las opciones" tanto disciplinarias dentro del Parlamento Europeo como judiciales contra Alvise.

Lo cierto es que los dos representantes de Se Acabó la Fiesta ya están muy distanciados de su 'jefe'. Ambos se integraron hace unos meses en el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) del Parlamento Europeo que lidera Giorgia Meloni, pero sin su líder. La primera ministra italiana 'vetó' la entrada de Alvise por temor a que sus pleitos y embrollos judiciales pudieran lastrar la imagen del grupo. Y no se equivocó. Hace sólo dos semanas, el Tribunal Supremo abrió dos causas contra él: una por posible financiación ilegal de su agrupación electoral y otra por difundir una prueba falsa de covid de Salvador Illa.

La Sala de Admisión aprecia indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral de la formación política de Alvise. Respecto al bulo sobre el actual presidente de la Generalitat, el alto tribunal investigará un posible delito de falsedad en documento privado y de injurias.

Cabe recordar que, en lo respectivo a la financiación ilegal, la Fiscalía remitió el año pasado la denuncia presentada por el empresario Luis Romillo - conocido en las redes como Luis Cryptospain - en el que que se autoinculpaba por haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise durante la campaña electoral de las europeas a cambio de recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.

Alvise Pérez Europa Press via Getty Images

Además, en marzo fue condenado a pagar 60.000 euros a José Luis Ábalos por difamación y por publicar fotos en redes sociales que habrían causado al exministro "graves daños morales". Previamente, también tuvo que indemnizar a la periodista Ana Pastor o a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; además de recibir una multa de 5.000 euros por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por publicar fotos de una hija de Óscar Puente cuando era menor de edad.

Mientras se le desmonta el 'chiringuito', Alvise hace frente a este asedio judicial faltando a la verdad. Sobre la presunta financiación ilegal, llegó a reconocer que cobró el dinero de Romillo y no lo declaró a Hacienda, pero que era una suerte de pago "como autónomo y sin factura". También ha dicho que el Parlamento Europeo ha dictado un informe exculpatorio a su favor, aunque no hay rastro público de él.

Lo que sí hay es una sanción de 700 euros por parte de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, por ocultar sus ingresos en su declaración de bienes tras tomar posesión como eurodiputado. Alvise ni recurrió la multa.

Alvise Pérez, tras conocer los resultados de las elecciones europeas EFE

Su influencia en el parlamento europeo, además, es nula. Sus intervenciones más sonadas han sido contra otros eurodiputados españoles, con especial ensañamiento hacia Irene Montero. Pero es que a Alvise no le gusta mucho eso de trabajar en Bruselas. En una reciente entrevista en la web Periodista Digital, el europarlamentario afirmó que su trabajo en el parlamento europeo no le interesaba y que "iba lo mínimo" a la capital belga porque "no creía" en lo que hacía allí. "Estoy visitando toda España para construir una estructura alterna", afirmó.

Aunque cobrar sí cobra los casi 10.000 euros brutos mensuales que le corresponden como eurodiputado. No hay ni rastro del sorteo de su salario que prometió en campaña. El 31 de octubre dijo que lo donaría íntegramente a las víctimas de la DANA durante tres meses, aunque no aportó ninguna prueba. En 2025 tampoco ha efectuado ningún sorteo ni en enero, ni en febrero ni en marzo. Paradójicamente, su web con dirección alvisecumpliendo.com se encuentra inoperativa.