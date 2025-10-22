Serrano, el dos de Ayuso, carga sueldos de su personal al Ayuntamiento de Madrid

La Cadena SER ha desvelado esta mañana que el número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, ha cargado al Ayuntamiento de Madrid la retribución de dos de sus principales colaboradores: su jefe de Gabinete y una asesora de prensa. Todo, pese a que "no se les conocen funciones ligadas a la actividad" municipal en la corporación que comanda el también popular José Luis Martínez-Almeida.

La SER explica que la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid está reforzando el papel de Serrano, todo un veterano en la política regional, hasta el punto de convertirlo en senador por designación autonómica. Y es ahora, por ese nombramiento, que ha conformado un equipo a su alrededor en el que están estos dos profesionales.

"Para administrar esa trayectoria al alza, el secretario general del PP de Madrid ha fichado a un jefe de Gabinete que le asesore, pero ha cargado su retribución al Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Serrano, que además de senador es diputado autonómico, no tiene ninguna relación con la actividad popular en Cibeles", recuerda la información, una exclusiva de Javier Alonso.

Para ocupar este cargo se ha confiado en el periodista Víctor Ruiz de Almirón López, "que figura en el Portal de Transparencia del Consistorio como personal eventual de nivel 28 desde el mes de abril". Su salario: 63.159 euros pagados por los madrileños. El Grupo Municipal Popular explica que realiza tareas de "asesoría política" para ellos, de lo que no tenían constancia los informadores que trabajan en el consistorio a diario, añade.

Además, los conservadores madrileños indican que este empleado, además de su tarea local, hace "asesoría a Serrano y otros cargos del partido", pero sin concretar. "Los asesores del Grupo Municipal, igual que en otros ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, trabajan para el grupo y para el partido", justifican. Sostienen que es "algo habitual" e insiste en "diferenciar los asesores de Gobierno y los de los grupos". ¿Para el Partido Popular madrileño un salario a este trabajador por las labores que hace para ellos? A esa pregunta de la cadena de emisoras no hay respuesta desde Génova.

Pero es que hay un segundo caso: Cristina Ramos García-Patrón, a quien el Grupo Municipal Popular "lleva pagando el sueldo (...) al menos agosto de 2023". "Ella también figura en la nómina de personal eventual, en su caso de nivel 24, y un salario de 51.429,36 euros anuales", añade la emisora de Prisa. Esta empleada también es periodista y, habitualmente, "ejerce como número dos del aparato de comunicación popular en la Comunidad de Madrid".

Entre sus cometidos están "responder a cuestiones de los informadores, elaborar notas de prensa o acompañar a Serrano en sus actos públicos", además de anunciar a los oradores en los mítines del Partido Popular de Madrid. Su voz se ha escuchado esta mañana en los micros de la SER, avanzando las comparecencias de líderes nacionales de la formación de derechas.

El citado medio recuerda que el nombramiento y cese del personal eventual del consistorio son "libres", según un decreto de 2014. La normativa, sin embargo, "no contempla que los partidos políticos puedan endosar los costes laborales de su plantilla a los grupos municipales". Hay una salvedad: que "excepcionalmente, cuando exista una necesidad debidamente justificada, el personal eventual podrá prestar servicios a otros órganos superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid que se integren en los servicios generales del Ayuntamiento de Madrid". Es decir, esas tareas deben estar "siempre circunscritas al ámbito municipal".