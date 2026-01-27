Silvia Intxaurrondo no puede ser más clara a la hora de hablar de la regularización de migrantes que aprobará el Gobierno

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

A falta de conocer los detalles, la medida implicará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025, que puedan demostrar, al menos, cinco meses de estancia previos en nuestro país y no tener antecedentes penales relevantes.

Para acreditar la residencia en España durante esos cinco meses, los migrantes sólo podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros. Actualmente, se estima que hay unos 800.000 irregulares en nuestro país y se estima que podrían beneficiarse de este decreto más de medio millón.

Por supuesto, esta decisión del Gobierno ha generado importantes críticas entre la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de "desviar la atención" de la gestión ferroviaria y los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con esta regularización de migrantes pactada por el PSOE y Podemos. "En la España socialista, la ilegalidad se premia", ha señalado en un tuit.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno de "promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión". "¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración", ha señalado en una publicación en la red social X.

La noticia ha sido portada de hoy en los periódicos y tambián asunto central de debate en las tertulias de la televisión. En RTVE, Silvia Intxaurrondo ha sido muy clara a la hora de valorar las críticas que el Gobierno ha recibido por esta medida.

"Hay espectadores que pueden estar preguntándose cómo hay gente que tiene la cara tan dura. La golden visa era una fórmula de comprar la residencia en España a golpe de talonario. Un extranjero se compraba una casa y compraba la residencia. Ahí no hay teoría del gran reemplazo. Los espectadores se acordarán de que este gobierno puso fin a la golde visa, que era tener la estrategia de comprar una casa a tocateja y luego ya me daban la residencia en España. Esos no reemplazan, ¿no?", ha dicho la presentadora.

¿Qué eran las 'Golden Visa'?

Las 'Golden Visa' eran visados de residencia para extranjeros de fuera de la Unión Europea que podían obtenerse con la compra de inmuebles de más de 500.000 euros o mediante inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales, entre otras vías.

Estos visados se aprobaron en 2013 durante el Gobierno del PP tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y hasta 2023 se habían registrado más de 14.500 por inversiones inmobiliarias, en su mayoría de chinos y rusos, con un notable crecimiento en los últimos años por el brexit y la guerra de Ucrania. El actual

Ejecutivo de Pedro Sánchez lo eliminó en abril de 2025 al entender que favorecía el "negocio especulativo" en un momento en el que los precios de la vivienda ya estaban disparadísimos en España.