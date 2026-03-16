"¿Quieres contar mis dedos?": el vídeo con el que Netanyahu sale al paso de los rumores sobre su muerte a manos de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el 16 de marzo de 2026, en el vídeo tomando café que ha difundido como prueba de vida.

A Benjamin Netanyahu se le ve algo menos enérgico, más delgado y con los pliegues en la piel que le van dejando sus 76 años. Pero esa es, en realidad, es su estampa reciente. Por lo demás, no hay cambios en el vídeo que ha difundido a modo de prueba de vida, después de que se haya especulado con fuerza con su asesinato a manos de Irán. El primer ministro de Israel sigue vivo, sano e intacto, hasta con ganas de bromear, parece.

Este domingo, ha publicado un pequeño vídeo vía Telegram en el que aparece tomando un café y charlando con su asistente, tratando de disipar dudas. En las imágenes, grabadas en una cafetería en las afueras de Jerusalén, su ayudante le pregunta directamente sobre los rumores de su muerte. El líder del Likud responde con un juego de palabras con el término "muerto" (dead), que en jerga hebrea se usa para describir la obsesión por alguien o algo, mientras toma una taza de café. Algo así como: "Me muero por una taza de café". "Me encanta el café. ¿Sabes qué? Me encanta mi gente", replica Netanyahu.

Medios como Reuters han verificado la ubicación del vídeo a partir de imágenes de archivo de la cafetería, que coincidían con el interior que se ve en lo publicado por la oficina del mandatario. La fecha se ha verificado, también, con varios vídeos y fotos de la visita de Netanyahu publicados por la propia cafetería, ayer domingo.

No obstante, hay periodistas locales que también se fijan en detalles que dan cuenta de lo anormal de la situación. "Netanyahu informa que está vivo y que también es un tipo normal que bebe café a tragos ("Primer ministro, dicen que está muerto". "¿Yo? Me muero por un café" [ja ja]), maquillado como si fuera para la Met Gala, con un chaleco antibalas, rodeado de guardias enmascarados en una tienda cerrada", escribe, por ejemplo, Noga Tarnopolsky.

De dónde viene la especulación

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán, el 28 de febrero, Netanyahu ha visitado al menos dos ciudades alcanzadas por misiles iraníes, un hospital, un puerto y bases militares, pero el acceso a los medios fue prácticamente nulo y los vídeos de dichos desplazamientos fueron distribuidos por su oficina, únicamente.

Netanyahu, quien rara vez concede entrevistas a la prensa israelí o celebra ruedas de prensa -incluso en tiempos de paz y, menos aún, en los dos últimos años, coincidiendo con su campaña contra Gaza-, convocó su primera conferencia de prensa desde el inicio de la guerra mediante videoconferencia el jueves pasado. Se trata de un formato similar al que utilizó en junio durante la Guerra de 12 días entre Israel e Irán, el pasado verano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita la ciudad de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, el 2 de marzo de 2026, tras un mortal ataque de Irán. Avi Ohayon / GPO / Handout / Anadolu via Getty Images

Las restricciones de emergencia impuestas en Israel desde el inicio de la guerra prohíben las reuniones públicas y han mantenido a la mayoría de la población en sus hogares o cerca de refugios y habitaciones seguras, con las escuelas cerradas en casi todo el país.

En el caso concreto de los dirigentes del país, eso complica también su actividad, sus reuniones y movimientos. Eso, más la desinformación del bando contrario, he llevado a que se expandan rumores sobre el asesinato de Netanyahu, en respuesta al del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, que cayó en la primera jornada de esta contienda. Pero no sólo: en las redes sociales se ha hablado de la hipotética muerte o heridas de otros altos cargos e incluso del hermano de Bibi, Iddo.

El rumor más fuerte ha venido originado por la agencia de noticias iraní Tasnim, un medio vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica, que afirmó que el primer ministro murió en un ataque con misiles la semana pasada, una historia que luego se amplificó en las redes sociales. Una imagen que supuestamente mostraba a Netanyahu siendo rescatado de entre los escombros fue una manipulación hecha mediante inteligencia artificial, recuerda el canal i24.

Esa aparición, por sí sola, desató otra ola de teorías conspirativas. Algunos usuarios afirmaron, con pruebas fotográficas de baja calidad, que Netanyahu tenía seis dedos, insinuando que el vídeo había sido generado por IA. Ahora se entiende la broma de su vídeo de desmentido.

Mientras tanto, se multiplican los vídeos, estos sí generados por IA, que afirman que Tel Aviv, la capital de Israel, ha sido "arrasada". "Tel Aviv ahora se parece a Gaza", se leía. Sin embargo, sobre el terreno, la realidad no es esa. La guerra de información es un clásico. Por ejemplo, RTVE Verifica ha desmontado las imágenes que supuestamente mostraban la casa de Iddo Netanyahu, hermano del mandatariom incendiada tras un ataque iraní. "A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que el vídeo circula desde el 9 de febrero y que corresponde a un fuego en una residencia de la localidad de Galloway, Nueva Jersey", expone.

Más allá de la propaganda, del intento de erosionar al contrario, está el problema de la censura en los propios medios israelíes o informando desde el terreno. Varios reporteros han detallado que no se pueden acercar a los sitios atacados y mostrar todo lo que se ve: si tras los edificios civiles hay alguno militar o de inteligencia, eso no se podrá mostrar. De esta manera, se desconoce el auténtico alcance de lo afectado y no se dan pistas al enemigo de su éxito o fracaso. Algo que también pasa en Irán.