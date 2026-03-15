Vox logra su mejor porcentaje de voto, aunque no llega al ansiado 20%: roza el 19% en Castilla y León y consigue 14 procuradores

El líder de Vox, Santiago Abascal, junto a Carlos Pollán en el acto de cierre de campaña en Castilla y León.

Si en Aragón y Extremadura Vox ha podido sacar pecho de haber duplicado diputados en las recientes elecciones autonómicas, en las de esta noche en Castilla y León su principal titular es una barrera rebasada: ha alcanzado su mejor porcentaje de votos, rozando el 19%.

En los comicios de diciembre en Extremadura, Vox pasó de cinco a 11 escaños, con un 16,9% de los sufragios, mientras que el 8F en Aragón duplicó diputados, escalando hasta los 14 escaños y un 17,8%. En otros territorios, como Murcia, había llegado a registrar un 17,7%.

El 19% de este 15M, aunque no ha llegado a ser el ansiado 20% marca así un hito para la formación de ultraderecha, que este 15M, con Carlos Pollán como candidato, ha conseguido 14 procuradores.

En comparación con las dos últimas autonómicas, el incremento de esta noche parece más modesto, pero hay que tener en cuenta que en el escenario castellano y leonés, Vox partía desde más alto: ya había logrado 13 escaños en 2022, uno más que en la llamada a las urnas de 2019.

Carlos Pollán, votando en León este domingo. EFE

A Pollán lo conocían cerca de un 35% de los electores y cuatro de cada diez votantes de su propio partido no saben quién es, como contó El País, y eso que ha sido presidente de las Cortes regionales durante los últimos cuatro años.

Sin embargo, de nuevo el partido ha tirado de Santiago Abascal, confiando en su tirón y haciendo una campaña centrada en su figura y con mucha más presencia sobre el terreno que el resto de líderes nacionales.

Un Vox "celoso y contundente" para negociar

Pollán, leonés, hijo y nieto de mineros y licenciado en derecho, resumió así en El Diario de León cuáles son los puntos clave de su programa: “Bajadas de impuestos, liberalizar el suelo público que tienen los ayuntamientos secuestrado, facilitar el acceso a los jóvenes a la vivienda, eliminar la burocracia, facilitar la financiación a los jóvenes para que Castilla y León vuelva a ser una comunidad de propietarios, no de precarios y sobre todo que los españoles que tengan problemas en Castilla y León sean los primeros en recibir esas ayudas antes de que los reciban gente de fuera".

En la mañana de este domingo, Abascal afirmó que este mismo lunes ofrecerá "la mano de Vox", que en una autonomía más en este ciclo electoral vuelve a sostener la llave para gobernar, pero siendo "lo más celoso y contundente en estas negociaciones".