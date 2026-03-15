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Vox logra su mejor porcentaje de voto, aunque no llega al ansiado 20%: roza el 19% en Castilla y León y consigue 14 procuradores

No ha registrado incrementos de escaños como los de Extremadura o Aragón, pero en Castilla y León partía de una posición más elevada, con 13 procuradores.

Elena Santos
Elena Santos
El líder de Vox, Santiago Abascal, junto a Carlos Pollán en el acto de cierre de campaña en Castilla y León.
El líder de Vox, Santiago Abascal, junto a Carlos Pollán en el acto de cierre de campaña en Castilla y León.EFE/Nacho Gallego

Si en Aragón y Extremadura Vox ha podido sacar pecho de haber duplicado diputados en las recientes elecciones autonómicas, en las de esta noche en Castilla y León su principal titular es una barrera rebasada: ha alcanzado su mejor porcentaje de votos, rozando el 19%.

En los comicios de diciembre en Extremadura, Vox pasó de cinco a 11 escaños, con un 16,9% de los sufragios, mientras que el 8F en Aragón duplicó diputados, escalando hasta los 14 escaños y un 17,8%. En otros territorios, como Murcia, había llegado a registrar un 17,7%.

El 19% de este 15M, aunque no ha llegado a ser el ansiado 20% marca así un hito para la formación de ultraderecha, que este 15M, con Carlos Pollán como candidato, ha conseguido 14 procuradores.

En comparación con las dos últimas autonómicas, el incremento de esta noche parece más modesto, pero hay que tener en cuenta que en el escenario castellano y leonés, Vox partía desde más alto: ya había logrado 13 escaños en 2022, uno más que en la llamada a las urnas de 2019.

Carlos Pollán, votando en León este domingo.
  Carlos Pollán, votando en León este domingo.EFE

A Pollán lo conocían cerca de un 35% de los electores y cuatro de cada diez votantes de su propio partido no saben quién es, como contó El País, y eso que ha sido presidente de las Cortes regionales durante los últimos cuatro años. 

Sin embargo, de nuevo el partido ha tirado de Santiago Abascal, confiando en su tirón y haciendo una campaña centrada en su figura y con mucha más presencia sobre el terreno que el resto de líderes nacionales.

Un Vox "celoso y contundente" para negociar

Pollán, leonés, hijo y nieto de mineros y licenciado en derecho, resumió así en El Diario de León cuáles son los puntos clave de su programa: “Bajadas de impuestos, liberalizar el suelo público que tienen los ayuntamientos secuestrado, facilitar el acceso a los jóvenes a la vivienda, eliminar la burocracia, facilitar la financiación a los jóvenes para que Castilla y León vuelva a ser una comunidad de propietarios, no de precarios y sobre todo que los españoles que tengan problemas en Castilla y León sean los primeros en recibir esas ayudas antes de que los reciban gente de fuera".

En la mañana de este domingo, Abascal afirmó que este mismo lunes ofrecerá "la mano de Vox", que en una autonomía más en este ciclo electoral vuelve a sostener la llave para gobernar, pero siendo "lo más celoso y contundente en estas negociaciones".

Elena Santos
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Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

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