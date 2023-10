Sumar advierte de "diferencias importantes" con el PSOE en materia social pero no en la amnistía

Todavía hay diferencias "importantes" entre el PSOE y Sumar, especialmente en materia social y laboral, tal y como ha expresado Nacho Álvarez, portavoz de la formación de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, que se ha reunido este miércoles con el presidente Pedro Sánchez.

Esta ha sido la primera de las reuniones que el jefe del Ejecutivo y candidato a la investidura en funciones mantendrá con el resto de partidos excepto con la ultraderecha para lograr los apoyos necesarios para ser investido.

Del encuentro, celebrado en el Congreso de los Diputados, ambos partidos han salido con un acuerdo y una constatación. El acuerdo: intensificar las negociaciones durante el mes de octubre para lograr un pacto para la investidura y la legislatura "que responda a las demandas de la sociedad". La constatación: que para dicho pacto todavía queda mucho por trabajar, porque las diferencias son "importantes", especialmente en materia laboral y social.

Álvarez ha dicho que Sumar quiere "seguir avanzando en la dimensión social y laboral" en el próximo acuerdo de coalición y que "no puede ser" que este "sea un acuerdo que haga que el Gobierno funcione al ralentí". "Un Gobierno útil es un Gobierno ambicioso", ha agregado.

Entre los temas donde hay diferencias con el PSOE están la reducción de la jornada laboral, la elaboración de un estatuto del trabajador que regule el despido, la conciliación y el acceso a la vivienda.

"Son materias pendientes", dice Álvarez que, sin embargo, no contempla otro escenario que no sea el acuerdo. "Pero no cualquier Gobierno vale", advierte, "tiene que ser ambicioso y capaz de desplegar un programa al servicio de avanzar en derechos sociales".

El portavoz de Sumar ha asegurado que hay más diferencias en asuntos sociales que en los temas territoriales y, concretamente, en el asunto de la amnistía, la exigencia de los nacionalistas catalanes para apoyar la investidura de Sánchez.

"Sumar y PSOE llevamos dos meses negociando con discreción y esta negociación nos ha permitido avanzar en temas de ámbito territorial, pero quedan aún muchas cosas por tratar en el ámbito social", ha dicho.

Es más, Álvarez cree que en el tema territorial "se va consolidando una vía que va a permitir alcanzar un acuerdo de coalición". "La amnistía es un tema que hemos venido tratando, no es ahí donde hay discrepancias", ha agregado.