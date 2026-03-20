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Sumar se planta y no entrará al Consejo de Ministros si el PSOE no acepta prorrogar los alquileres e incluir límites a los beneficios empresariales por la guerra
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Sumar se planta y no entrará al Consejo de Ministros si el PSOE no acepta prorrogar los alquileres e incluir límites a los beneficios empresariales por la guerra

Si los socialistas no acceden a las peticiones de los de Yolanda Díaz, los ministros del PSOE aprobarán en solitario las propuestas de Pedro Sánchez.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en la firma del acuerdo de Gobierno.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Sumar ha decidido plantarse y no participará en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes si el PSOE no accede a incluir en el decreto anticrisis la prórroga de los contratos de alquiler y la inclusión de márgenes a los beneficios empresariales por la guerra de Irán, según han confirmado fuentes del entorno de Yolanda Díaz a El HuffPost. En estos momentos, la vicepresidenta negocia personalmente con Pedro Sánchez.

En Sumar no solo se muestran disgustados por el hecho de que el PSOE no quiera incluir ninguna medida que alivie de alguna manera la crisis de acceso a la vivienda, sino que tampoco comprenden que los socialistas aboguen únicamente por medidas fiscales como la reducción del IVA en los combustibles, una propuesta regresiva que defienden la patronal empresarial, el Partido Popular y que beneficia a las rentas más altas.

Las discrepancias entre Sumar y el PSOE vienen de lejos, sobre todo en lo relativo a la vivienda. Si bien aseguran compartir el diagnóstico, no así las soluciones. Para Sumar, es imprescindible que el paquete para paliar las consecuencias de la guerra en Irán incluya, al menos, la prórroga de los contratos de alquiler. Este año tienen que renovarse más de 600.000 contratos y según estimaciones del Ministerio de Consumo, los inquilinos deberán hacer frente a un incremento medio de más de 300 euros.

El problema, una vez más, es la ausencia de una mayoría progresista en el Congreso. El PSOE defiende un decreto que puedan aprobar Junts y PNV, algo que no sucedería con la prórroga de los contratos, ni siquiera con la moratoria antidesahucios. En Sumar, sin embargo, lamentan ya no solo que los socialistas no incluyan la medida, sino que tampoco han llegado a asegurar si la comparten o no.

Pese a las negociaciones de última hora, sería una sorpresa que el PSOE accediera a las peticiones de Sumar. Este mismo jueves, fuentes socialistas aseguraban a El HuffPost que los de Díaz "tendrán que gestionar su frustración", convencidos de que tampoco ahora se producirá una ruptura en el Gobierno.

Por ahora, fuentes del socio minoritario aseguran que agotarán todas las vías posibles de negociación y, si finalmente el PSOE no accede, tendrán que participar en solitario en el Consejo de Ministros. ¿Y después? "Vamos paso a paso", dicen los de Díaz.

Héctor Juanatey
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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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