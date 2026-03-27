"Tenemos un Errejón en Vox": dos despedidos tras señalar a un supuesto acosador sexual

"Tenemos un Errejón en Vox". Con esta frase, desvelada en una nueva exclusiva de El País, María Visitación Yerbes advertía de la existencia de supuestos casos de acoso sexual y conductas inapropiadas con mujeres de la formación que preside Santiago Abascal. Esta exconsejera del distrito de Horta-Guinardó (Barcelona) por el partido de ultraderecha —que niega la existencia de la violencia machista— se refiere a otro consejero de Vox en la ciudad condal, Miguel Martínez.

Según ha trasladado Yerbes al citado diario, al principio entendía los comentarios machistas como bromas inapropiadas o de mal gusto, pero todo cambió cuando, según ella, le soltó que le gustaban "maduritas y con los pechos grandes". Esta exconsejera de Vox le recriminó la actitud y el comentario, dejándole claro que no iba a tener nada con ella. Luego se puso en contacto con otras compañeras de la formación, que le confirmaron que había casos similares con algunas de ellas que no se habían atrevido a denunciar.

Fue entonces cuando Yerbes se lo trasladó a un vocal del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Barcelona y después lo llevó a la reunión habitual con el portavoz municipal, Gonzalo de Oro-Pulido, y el otro concejal de Vox, Liberto Senderos. Fue ahí cuando pronunció la frase "tenemos un Errejón en Vox", en alusión a las denuncias presentadas contra el exportavoz parlamentario de Movimiento Sumar. No obstante, Yerbes tuvo un problema de salud y, a la vuelta al trabajo un mes después, le dijeron que estaba despedida. No por su rendimiento laboral, sino porque le argumentaron esa decisión en que era una orden de arriba.

De nuevo según la mencionada información, se reunió con quien le habían trasladado que había dado dicha orden, el presidente provincial Juan Garriga, primo del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. A las dos semanas, tuvo recepción con él y, según el relato de ella, éste esgrimió que se trataban de directrices nacionales para potenciar a rostros jóvenes en el partido. Con todo, más tarde, una compañera de Vox le dijo cuál habría sido la supuesta razón de su salida. El de que una afiliada a la que Yerbes alojó en su casa habría relatado que fue presionada para presentar una denuncia falsa contra el consejero señalado.

El otro despedido: "Se lo recriminé y se cabreó mucho"

Tal y como recoge El País, hubo otro despido en Vox supuestamente relacionado con haber advertido del supuesto acoso sexual y comportamiento de Miguel Martínez. El de Francisco García, exencargado de afiliación de Vox en la provincia barcelonesa. A mayores de esa responsabilidad, también se encargaba de la caseta de la formación en la Feria de Abril de Catalunya. Después de que se le acercasen varias mujeres de Vox para protestar por esa supuesta conducta inapropiada, él fue a hablar con él.

"Se lo recriminé y se cabreó mucho. Me contestó que quién creía yo que era para decirle nada a él. Yo era el responsable de lo que pasaba en la caseta", le contó García a El País. Como Yerbes, tampoco se achantó y en el marco de esa feria, se lo dijo primero a un miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Vox que estaba en dicho evento. Según García, le 'aconsejó' que no se metiera. También se lo trasladó al ayudante del diputado autonómico Andrés Bello.

Pero luego llegó mayo y con este la noticia de que dejaba de ser responsable provincial de afiliación de Vox. Meses más tarde, en septiembre, también era cesado como coordinador del partido en Badalona. Cabe señalar que Francisco García se pasó a las filas de los de Alvise, en Se Acabó la Fiesta (SALF).

La respuesta de Vox: "Nadie se ha quejado"

En este sentido, desde el mencionado diario se han puesto en contacto con el portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, quien ha respondido que "hace tiempo" que está recibiendo "descalificaciones" sobre Miguel Martínez, pero que "no les damos mayor importancia". Además, ha asegurado que, "a día de hoy", "nadie se ha quejado" de él y que si así ocurriera, activarían los protocolos antiacoso.

"Si alguien del partido nos dijera que ha tenido un comportamiento inadecuado con una mujer, inmediatamente se pondrían en marcha los protocolos"

"Si alguien del partido nos dijera que ha tenido un comportamiento inadecuado con una mujer, inmediatamente se pondrían en marcha los protocolos que tiene Vox para estos casos, pero eso no ha sucedido hasta ahora", ha comunicado Gonzalo de Oro-Pulido a El País.