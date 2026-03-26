Figaredo (Vox) llama "cobarde" a Sánchez, pero lo que dice después de Feijóo dolerá más

Momento tenso en los pasillos del hemiciclo. El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha salido el paso de las críticas realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con las acusaciones que los díscolos en Vox han estado formulando contra Santiago Abascal en las últimas semanas.

Figaredo ha cargado contra Sánchez, tachándole de "cobarde" y asegurando que realiza dichos ataques contra Abascal porque goza de inmunidad parlamentaria —la misma que protege al propio Abascal cuando él profiere insultos contra el mandatario—. No obstante, Figaredo ha ido más allá a la hora de 'identificar' a otro "cobarde". Le ha adjudicado la misma consideración al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Figaredo ha dicho que "Sánchez es un cobarde" y que ha soltado "unas barbaridades terribles", pero que "no tendría huevos de soltarlas si no estuviese amparado por la inmunidad parlamentaria". Luego, se ha pronunciado sobre la misma formación con la que Vox está negociando, al menos, dos Gobiernos de coalición en comunidades autónomas —Extremadura y Aragón—, pendientes de lo que pueda suceder en Castilla y León.

Figaredo ataca a Feijóo y saca a relucir una comparación dolorosa en el PP

En esas mismas declaraciones, Figaredo ha expuesto que "Ferraz, Génova y el entorno directo de Feijóo" están tratando de silenciar a Vox. Así, ha señalado que "y Feijóo, [es] igualmente un cobarde", antes de referirse a una comparación que suele ser más habitual en las ironías que utiliza Sánchez en sus cara a cara contra el presidente nacional de los populares.

Figaredo se ha referido a su antecesor, el expresidente popular Pablo Casado, quien dimitió tras un duro enfrentamiento contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Al menos Pablo Casado tuvo la valentía, se atrevió a lanzar sus críticas a la cara y Feijóo no se atreve a hacerlo. O sea, que cortemos el rollo", ha afirmado Figaredo.