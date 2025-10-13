Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
CIS: el PP se hundiría a su peor resultado en cuatro años (19,8%) y Vox se quedaría a dos puntos
Hamás completa la entrega de los 20 rehenes con vida y ya están en suelo isralí, a la espera de la liberación de 2.000 presos palestinos
CIS: el PP se hundiría a su peor resultado en cuatro años (19,8%) y Vox se quedaría a dos puntos

El PSOE sigue creciendo y rozaría el 35%, su mejor resultado en año y medio. Sánchez le sacaría 15 puntos a Feijóo. 

Alberto Núñez Feijóo (i), con Santiago Abascal en 2023.GTRES

El auge de Vox también deja huella en el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de octubre y publicado este lunes. Según este estudio, el PP bajaría cuatro puntos en sólo un mes y se quedaría en el 19,8% de estimación de voto. La caída de los populares es estrepitosa teniendo en cuenta que en mayo rozaba el 30%. Además, es su peor registro desde marzo de 2021, cuando obtuvo un 17,9%.

Por el contrario, Vox sube cuatro décimas con respecto al barómetro de septiembre y se sitúa en el 17,7%, a sólo dos puntos del PP. Es su segundo mejor registro histórico en el CIS, sólo superado por el dato de julio (18,9%).

Mientras, el PSOE se mantedría fuerte y ganaría las elecciones con un 34,8% de estimación de voto, dos puntos más que hace sólo un mes. Es, también, su mejor dato desde mayo de 2024. Además, Sánchez sacaría 15 puntos de diferencia a Feijóo si hoy se celebraran elecciones generales, siempre según los datos del CIS. 

A la izquierda del PSOE, Sumar baja dos décimas hasta el 7,9% y Podemos coge fuerzas y crece hasta el 4,9%. Entre los partidos nacionalistas o independentistas, ERC cae una décima (2%) pero mantiene un punto de distancia sobre Junts (1%), mientras que la pugna entre Bildu (1%) y PNV (0,9%) se aprieta. Finalmente, Alvise Pérez ("Se acabó la fiesta") sufre también el 'efecto Vox' y cae tres décimas, hasta el 1,3%. 

Sánchez, favorito frente a Feijóo

Las malas noticias continúan para el PP. Pedro Sánchez, un mes más, es el preferido (26,4) por los ciudadanos para ser presidente del Gobierno. Además, Abascal (10%) se sitúa por encima de Alberto Núñez Feijóo (8,4%). Y aunque los tres suspenden en lo que respecta a valoración, Sánchez saca un 4,44 de media, Abascal un 2,89 y Feijóo un 3,46. 

La vivienda sigue siendo la mayor preocupación

En cuanto a las preocupaciones de los españoles, la vivienda sigue siendo la principal y sube hasta siete puntos (37,1%) en sólo un mes. La inmigración se mantiene como segunda inquietud, aunque pasa del 27,3 al 20,5%, y la tercera posición es para la calidad del empleo, que se anota un 18,3%.

Además, a punto de cumplirse cincuenta años de la muerte del dictador Franco, el CIS se descuelga con un preocupante dato: el 21,3 por ciento de los españoles considera que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España. 

