Trabajo llevará el despido al diálogo social bajo la premisa de que "no es un problema"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que llevará la reforma del despido a la mesa de diálogo social, dado que era un compromiso del acuerdo del Gobierno de coalición, pero con "absoluta tranquilidad" y sabiendo que el despido "no es un problema" en este país.

"Seguiremos con la tarea y la agenda del Ministerio de Trabajo, siempre con absoluta tranquilidad y siempre con algo clave, y es que estamos ante una materia en la que los empresarios no contratan a la ciudadanía para despedirla. Y (estamos) en un país en el que el despido no es un problema, lo digo con absoluto conocimiento", ha afirmado durante una visita a la Fundación Laboral de la Construcción.

Ha sido tras avanzar UGT que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido un fallo en el que considera que la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente "no son disuasorias ni reparatorias".

Díaz ha dicho que no puede desvelar el contenido de la resolución hasta que el propio comité lo haga público, pero ha recordado que el despido es un tema pendiente que se llevará en los próximos meses a la mesa de diálogo social, una vez que se cierre la negociación sobre la reducción laboral y después de abordar el estatuto del becario aún pendiente.

A su juicio, la reforma laboral ha permitido dar herramientas para que las empresas no tengan que despedir ante situaciones adversas con mecanismos como los ERTE (regulación temporal de empleo), por lo que considera que aunque el despido sea una materia "susceptible de reforma" no es un problema, porque "no es necesario despedir a nadie".