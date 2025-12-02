Un anciano que murió tras pasar toda la noche mojado, víctima número 230 de la DANA

Bomberos buscan víctimas entre los coches apilados en un túnel entre Benetüsser y Alfafar, tras el paso de la DANA

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana de Valencia ha acordado incluir a un hombre de 74 años, que estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda de una planta baja de Catarroja y falleció unos días después, como la víctima número 230.

Según un auto dictado hoy por la jueza de Catarroja (Valencia), la permanencia de la víctima "en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico" derivó en que el hombre, que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar, lo que, como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento en fecha de 3 de noviembre de 2024, en el hospital La Fe de València.

Esta víctima se suma, en consecuencia, al previo reconocimiento el pasado mes de septiembre como víctima número 229 de una niña de la que su madre estaba embarazada de 8 meses en el momento de su defunción, añade el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Además, la jueza recuerda en la resolución, fechada y notificada a las partes del procedimiento este mismo martes, que hay otras nueve posibles víctimas en “proceso de análisis” después de que sus familiares hayan solicitado que sean reconocidas como víctimas oficiales de la dana.

Pide a Salomas que entregue voluntariamente los whatsApps

La jueza de Catarroja también ha requerido a la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, para que en el plazo de un día informe si quiere entregar voluntariamente sus mensajes de WhatsApp de fecha 29 de octubre.

La jueza hace este requerimiento después de que la exconsellera, investigada en la causa, manifestara en una entrevista en La Sexta que está en posesión de mensajes de WhatsApp relacionados con la DANA y con los hechos objeto de este procedimiento y que no han sido aportados a la investigación.