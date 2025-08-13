Un bombero de Castilla y León: "El operativo antiincendios está formado por más de 35 empresas privadas. Es un reino de taifas"

Castilla y León vuelve a arder. Hasta ocho espacios naturales de la Comunidad Autónoma se ven afectados en estos momentos por los graves incendios forestales que desde la pasada semana arrasan centenares de hectáreas de terreno en las provincias de León, Zamora y Palencia, y que ayer causó la muerte de un bombero voluntario en León, el desalojo de miles de vecinos y el corte de decenas de carreteras.

Una de las zonas afectadas es la sierra de la Culebra, que ya en 2022 sufrió otro grave incendio y murieron cuatro personas. Los vecinos, según testimonios recogidos por El País, daban por hecho que esta desgracia iba a repetirse, puesto que ni los montes se han limpiado ni se ha mejorado el dispositivo de bomberos.

Precisamente, la falta de efectivos es la principal queja que se transmite desde la ciudadanía y también de los propios bomberos que arriesgan sus vidas para apagar el fuego. Un bombero forestal de la Asociación de Trabajadores de la Junta de Castilla y León, que ha solicitado mantener el anonimato, ha compartido este miércoles su frustración por la nefasta gestión. "Estamos en manos de gente que no tiene ni idea de gestionar un operativo", ha señalado en una entrevista en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena Ser.

El bombero ha señalado directamente al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz, que, asegura, se encuentra "desaparecido" en estos complicados momentos, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Sánchez-Quiñones.

"El operativo de la Junta está formado por más de 35 empresas privadas que se reparten las licitaciones públicas para labores de prevención y extinción. Es un reino de taifas, en el que no hay una unión. Los trabajos salen por subastas a contratos de licitación a la baja y la empresa que menos paga, es la que se lleva las adjudicaciones de las obras de prevención y extinción. Al final, los que salimos pagando son los trabajadores, porque estas empresas lo que hacen es ratear en todo lo que pueden: en salarios y en material", decía.

Igualmente, el bombero ha denunciado la precariedad y las malas condiciones laborales que sufren. "Los sueldos son miserables", ha llegado a decir. Apenas cobran 1.400 euros al mes y, en estos días, están trabajando hasta 18 horas al día.

El profesional subraya que hay que invertir más en prevención y en medios. "Los incendios se tienen que apagar en invierno. Esta desgracia debería hacer que se replanteara un poco todo, que haya dimisiones y se asuman responsabilidades políticas, porque estamos hartos. Resulta vergonzoso escuchar al presidente de la Junta decir que habían invertido 79 millones de euros en inversión. ¿Dónde están esas inversiones?", ha concluido.