Un edil de Vox en Benicàssim, condenado por violencia de género: hoy deja el acta

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón ha condenado al concejal de Vox en Benicàssim, Enrique Mulet, a 32 días de trabajos en beneficio a la comunidad por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género sobre su mujer.

La sentencia, proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), también condena al acusado a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 16 meses y establece la prohibición de aproximación a una distancia igual o inferior a 300 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que se encuentre durante 16 meses, así como de comunicación por cualquier medio o procedimiento con ella durante el mismo periodo, además del pago de las costas procesales.

La sentencia ha sido dictada de conformidad tras adherirse la defensa al escrito de acusación del ministerio fiscal y de la acusación particular con una reducción en un tercio de la pena solicitada y tras reconocer el acusado los hechos.

Así, el texto establece como hechos probados que, tras una discusión la noche del 31 de agosto de 2025 en el domicilio del matrimonio, el acusado, con idea de menoscabar la integridad física de su mujer, la empujó contra la pared, sin que conste acreditada lesión, dado que ésta no quiso acudir a centro médico de urgencias alguno ni ser visitada por médico forense.

Vox ha informado en un comunicado que el concejal condenado por maltrato ha asegurado hoy al partido, en una comunicación formal, que "entregará el acta en las próximas horas para evitar que su situación personal afecte a la labor institucional del grupo municipal".

Ha sido el responsable provincial de Intermunicipal del partido quien a primera hora, tras conocerse la sentencia, se ha puesto en contacto con el edil. "Atendiendo tanto a la responsabilidad institucional como al compromiso ético que mantenemos con la ciudadanía, le solicitamos formalmente la entrega de su acta de concejal en el Ayuntamiento de Benicàssim; esta decisión es necesaria para preservar la imagen del partido, garantizar la confianza de los vecinos y evitar que una situación personal comprometa el trabajo del grupo municipal y de la organización en su conjunto", ha señalado el partido.

Y es que con la existencia de una sentencia firme, en este caso de conformidad, desde Vox se ha subayado que "la ejemplaridad de los cargos públicos está por encima de cualquier consideración personal" y han añadido que "el partido mantiene una posición de tolerancia cero frente a la violencia, inequívoca y no negociable porque la dignidad de las instituciones y la confianza de los votantes deben quedar siempre protegidas".

La dirección nacional ha ordenado la apertura de una investigación interna y ha trasladado el caso al Comité de Garantías, que estudiará la aplicación de las medidas correspondientes conforme a los estatutos del partido. Como es práctica común de la organización, la incoación de expediente puede llevar aparejada la suspensión cautelar de derechos como afiliado y la inhabilitación temporal para desempeñar cargos o funciones en el partido.

Vox ha reiterado "su condena de toda clase de violencia, venga de donde venga, y su compromiso con la ejemplaridad en la vida pública, así como la defensa de las garantías procesales".

Por su parte, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha convocado a la junta de portavoces de carácter extraordinario y urgente para hoy, miércoles a las 12 horas, tras conocerse esta noticia.

La oposición de izquierda, en bloque

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló y Benicàssim ha reclamado este miércoles la dimisión inmediata del concejal de Vox Enrique Mulet "tras haber sido condenado en sentencia firme por violencia de género y haber reconocido en sede judicial que empujó a su mujer contra la pared, un gesto que la sentencia especifica que realizó con la intención de hacerle daño".

La portavoz socialista local y secretaria provincial de Igualdad del PSPV, Paloma Pascual, ha advertido que "los hechos son de extrema gravedad y Mulet no puede continuar ni un minuto más como representante del pueblo de Benicàssim porque es indigno". En este sentido, ha remarcado que a los que son representantes públicos se le debe exigir ejemplaridad, "y por ello debe presentar su dimisión sin más dilaciones, porque su conducta es incompatible con el cargo que ocupa".

Ante ello, el Partido Socialista ha registrado esta mañana un escrito formal solicitando la dimisión del concejal de Vox y una petición a la alcaldesa del PP, Susana Marqués, para que convocase una junta de portavoces con el objetivo de que todos los grupos municipales se sumen a la propuesta. "Tenemos que limpiar la imagen de la corporación municipal y demostrar con hechos que todos los partidos estamos en contra de la violencia machista", ha insistido Pascual.

Finalmente, la dirigente socialista ha recordado que "la violencia de género es una lacra que cada año se lleva la vida de decenas de mujeres" y ha concluido que la tarea de la sociedad es proteger a las mujeres y a los menores que sufren este tipo de violencia.

Compromís per Benicàssim también ha exigedo la dimisión "inmediata" de Enrique Mulet, "después de que la justicia le haya condenado por maltratar a su mujer". "Que una persona condenada por violencia machista continúe sentada en un pleno municipal es una auténtica vergüenza. No es solo una falta de respeto hacia las mujeres, es una muestra de hasta dónde llega la podredumbre del machismo cuando se normaliza desde las instituciones", ha afirmado la portavoz de Compromís, Paula Mateos.

La formación ha alertado de que este no es un caso aislado, y ha recordado que el mismo partido ya presentó como candidato a la Generalitat a Carlos Flores, "condenado en 2002 por un delito contra su pareja". "Vox repite patrones porque no solo tolera, sino que incorpora maltratadores en sus filas", ha dicho, y se ha preguntado. "qué mensaje se envía a la sociedad, y sobre todo a la juventud, cuando se da voz y poder institucional a agresores", a lo que ha respondido: "que el machismo tiene cabida e incluso puede ser premiado políticamente. Es inadmisible".

Desde Compromís han recordado que "Vox niega la existencia de la violencia de género y quiere borrar las políticas de igualdad". Según la portavoz, "cuando un partido blanquea el machismo e insulta a las víctimas diciendo que la violencia de género no existe, contribuye directamente a que los casos aumenten. Por culpa de estos discursos, muchos hombres se sienten legitimados para agredir, controlar y maltratar. Vox es cómplice del terrorismo machista".

Por todo ello, Compromís per Benicàssim ha reclamado que Enrique Mulet entregue su acta de concejal y abandone "inmediatamente" el Ayuntamiento. "Nuestro municipio no puede estar manchado por un maltratador sentado en la institución que debe representarnos a todas y todos. No queremos agresores en política, queremos instituciones libres de machismo y seguras para las mujeres. Por dignidad democrática y por justicia feminista, Mulet debe dimitir ya", ha concluido Paula Mateos.