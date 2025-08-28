Un investigador del periódico de Pablo Iglesias, agredido por ultraderechistas

El investigador de Diario Red Román Cuesta, que pone nombre a las cuentas anónimas de la ultraderecha en redes sociales para el periódico del exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido agredido anoche en la puerta de su domicilio por tres de estos acosadores, según ha denunciado él mismo y han difundido los propios agresores.

En el vídeo que ha publicado en redes sociales la cuenta @infinitack, una de las que Cuesta ha revelado en el medio digital de Iglesias, puede verse cómo uno de los agresores corre hacia él y trata de pegarle un puñetazo. Después, mientras Cuesta pide a la mujer que le acompaña que llame a la Guardia Civil, se escucha a los agresores gritar "¡dale, dale!" antes de que una mujer le rocíe con gas pimienta. "Mi marido las manos, yo un gas", reconoce en redes sociales la persona detrás del usuario @infinitack.

Una hora antes de hacerse pública la agresión, el neonazi Alberto Pugilato, quien agredió hace un año al cómico Jaime Caravaca, avisó de la futura publicación. "Recordad que la calle no es internet. Atentos a sus pantallas", escribió en su cuenta en redes.

También en su cuenta en X, el exsecretario general de Podemos y director de Canal Red ha denunciado los hechos: "Tres escuadristas de ultraderecha han agredido a nuestro periodista Román Cuesta frente a su domicilio. Román lleva tiempo haciendo periodismo para desenmascarar a esta gentuza. Espero que sean detenidos de inmediato. Basta de violencia ultra contra el periodismo de izquierdas".

El periodista experto en extrema derecha Miquel Ramos, con quien Cuesta colaboró en el informe 'De los neocon a los neonazis. La derecha radical en el Estado español', también ha mostrado su apoyo al investigador. "Román lleva tiempo desenmascarando traficantes de odio. Anoche intentaron agredirle entre varias personas en la puerta de su casa. Así de cobardes son los fascistas. El fascismo es un problema de todos. Abrazo y todo mi apoyo. Estamos contigo, compañero", escribió.