Una manifestación venida a menos: el PP vuelve a salir a la calle contra Sánchez con miles de asistentes menos que en junio

El PP se deja unos cuantos manifestantes por el camino. Los populares han vuelto a salir a la calle contra el Gobierno de Pedro Sánchez y lo han hecho con menos gente que en la manifestación del pasado mes de junio. En concreto, se han dejado unas 10.000 personas por el camino.

La concentración que Feijóo anunció el pasado miércoles no ha salido del todo bien. Génova ha cifrado la asistencia en unas 80.000 personas frente a los 40.000 de la Delegación del Gobierno, una cifra que menor que las casi 50.000 personas que se concentraron el pasado mes de junio en Plaza de España.

Al ritmo de People have the power, de Patti Smith, habitual en las manifestaciones del PP, y de No puedo estar sin ti, las miles de personas han acudido al Templo de Debod ataviadas, en una gran parte, con banderas de España y algún que otro paraguas con los mismos colores.

Pese a las cifras, Feijóo ha puesto en valor haber organizado una "macromanifestación con 48 horas" de antelación. "Convocar una macromanifestación con 48 horas, en el mes de diciembre, sólo lo puede hacer el PP en España. Era un desafío logístico grande, en poco tiempo y está siendo un éxito", ha asegurado.

En el acto en sí, Feijóo ha mandado un mensaje muy parecido al de las otras siete manifestaciones. "El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. No lo hemos inventado. Está en Soto del Real", ha asegurado.

La novedad es que ha querido dirigirse, uno por uno, a cada socio de Gobierno para presionarles y exigirles que apoyen una moción de censura contra Pedro Sánchez. Ha aludido a formaciones como PNV o Junts, cuyos votos son necesarios para que prospere una moción de censura. Según ha dicho, "ya no cuela" eso de que "viene la ultraderecha" porque lo que está pasando "va de vergüenza o dignidad".

"Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Falta el uno, el presidente del Gobierno, al que nada le consta, nada le consta. No sabe nada, no lo recuerda", ha criticado, en una concentración a la que también han asistido los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra"

Nuevo día y nueva joyita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Gobierno de la nación.

"Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si los españoles fueran idiotas", ha espetado la dirigente madrileña desde el acto convocado por el PP en el Templo de Debod contra Sánchez, donde ha valorado que lo peor es que el Gobierno se sustenta "sobre la peor trama de corrupción que puede haber", que es "blanquear" a Bildu y hacerle "fundamental".

En su intervención, ha cargado duramente contra el apoyo de Bildu al Gobierno de Sánchez, al afirmar que no hay "mayor traición a España que esto". "Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado, lejanísimo, cuando se sientan en las instituciones. Gracias a Pedro Sánchez, pero ¿se puede tener la cara más dura?", se ha preguntado.

"El tibio incomodado, que tanto abunda en las tertulias, puede seguir mirando para otro lado mientras confunde moderación con cobardía, que es lo que está pasando. Así que aquí les digo otra cosa, los esguinces de cuello para los tibios, los que caminamos de frente, no tenemos esos dolores", ha señalado Díaz Ayuso.

Después de la movilización en el Templo de Debod, ha surgido una nueva concentración frente a la sede del PSOE, a escasos metros del lugar en el que el PP ha citado a los suyos, con cánticos contra el Gobierno y Pedro Sánchez.