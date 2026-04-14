Urtasun pedirá de forma "inminente" la extinción judicial de la Fundación Franco

Españoles... la Fundación Francisco Franco está a punto de morir. El Gobierno español va a solicitar de forma "inminente" la extinción judicial de dicha fundación al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, según ha anunciado este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha dicho Urtasun en una rueda de prensa.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

Tras finalizar el proceso administrativo, en el que la Fundación ha presentado alegaciones que han sido rechazadas por el Ministerio de Cultura, el Gobierno da un paso más al reclamar la extinción judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia.

"El resultado es un expediente sólido, riguroso, y bien fundamentado jurídicamente. Y ahora la decisión final está en las manos de un juez. Pero el Gobierno considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción, y lo decimos con claridad. Estamos, con la ley en la mano, protegiendo la dignidad de las víctimas, porque esa es nuestra responsabilidad", ha subrayado.

Qué es la Fundación Francisco Franco

El dictador Francisco Franco Getty Images

La Fundación Francisco Franco (FNFF) es una institución creada en 1976, un año después der la muerte del dictador, por más de 200 socios fundadores en honor y recuerdo de su figura. La FNFF se define a sí misma en su página web como una “institución cultural” sin pretensión de que su actividad u objetivos “sean de adscripción política o partidista”.

La Fundación Francisco Franco ha sido presidida desde que fue creada en 1976 por Carmen Franco y Polo, la hija del dictador. En 2017, tras su muerte, pasó a dirigir la fundación el bisnieto de Franco, Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú. En la actualidad el presidente ejecutivo de la institución es Juan Chicharro Ortega. Según indica la web, la Fundación cuenta con “más de un millar de afiliados” que son los que financian su actividad.

Según sus estatutos, sus objetivos son:

Difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos.

Difundir y promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977.

El fomento y desarrollo de la educación, la investigación científica y técnica y de cualesquiera otras actividades culturales.

La defensa de los fines anteriores tanto ante los medios de comunicación como ante las diversas administraciones públicas o instando la tutela efectiva ante la jurisdicción correspondiente.

Acabar con esta fundación ha sido una de las máximas del gobierno de Pedro Sánchez desde que aprobó en 2022 la ley de Memoria Democrática. En ella se detalla que una fundación puede extinguirse cuando sus fines dejen de ser de “interés general” o cuando realicen actividades contrarias a su propia razón de ser. En este sentido, y a través de esta norma, se considera contrario al interés general “la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes”.