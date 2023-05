Villarejo esgrime que Interior eludió investigar cuentas de catalanes en Andorra para proteger al emérito

Una nueva grabación del excomisario José Manuel Villarejo ha sido sacada a la luz por el diario El País. En esta, Villarejo esgrime que el Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, con el por aquel entonces ministro Jorge Fernández Díaz al cargo, evitó investigar unas 4.000 cuentas bancarias de catalanes en Andorra con el objetivo de proteger al rey emérito Juan Carlos I.

La afirmación está contenida en una conversación que mantuvo en 2017 con el magistrado Baltasar Garzón en relación con la supuesta operación de extorsión a directivos de la Banca Privada de Andorra con la finalidad de conseguir pruebas de la fortuna del expresident de la Generalitat Jordi Pujol. La recompensa ofrecida habría sido impedir la intervención del banco por riesgo de blanqueo de capitales.

Dicha intervención acabó produciéndose, pero un año después de la filtración de la cuenta de Pujol por las autoridades andorranas. La filial española, Banco de Madrid, corrió el mismo destino en 2015. Hace menos de un año, una jueza abrió una investigación imputando al expresidente Mariano Rajoy, a los exministros de Hacienda, Cristóbal Montoro; e Interior, Jorge Fernández Díaz, al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al exdirector general de Policía, Ignacio Cosidó.

El exministro Fernández Díaz dirigió la supuesta 'Operación Catalunya' contra Pujol "Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido”, dijo el extitular de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy al excomisario Villarejo, según los audios publicados por 'El País'.

La conversación entre Villarejo y Garzón

Precisamente, en esa conversación a la que ha tenido acceso El País, el excomisario apunta al juez Garzón que el grueso de la fortuna de Pujol estaría a buen recaudo en el banco AndBank. No obstante, Interior se habría resistido a husmear en las cuentas al detectar que clientes catalanes de esa misma banca tenían movimientos con la cuenta suiza de Soleado, la misma en la que se temía que el rey emérito pudiese tener ocultas cantidades de dinero a la Hacienda española.

-Villarejo (V.): Yo en 2014, es verdad, les dije que los hermanos [Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra] serían muy choricetes, pero el auténtico movimiento duro se había hecho a través del Andbank, que había como 11.000 cuentas, de las cuales 4.000 eran de catalanes, y era todo el movimiento de unos 2.000 millones que se habían movido por ahí y que como algunas de las transferencias terminaban en la cuenta Soleado de una alta personalidad, no digo el Rey como han dicho por ahí, pues entonces…

-Baltasar Garzón (B. G.): Esa cuenta [Soleado] la intervine yo, sin saber lo que había y no había. Cuando van las fiscales, el fiscal [suizo] dice, esto está bloqueado todo según me pidió el juez, entonces las fiscales dicen ‘no, no queremos ver sólo una o dos cuentas’, que fue Juan Antonio González [comisario jefe de policía judicial] y se agarró un rebote…

Cabe recordar que aquella cuenta de Soleado estaba gestionada por Arturo Fassana, quien posteriormente se descubrió que había sido el encargado de administrar y ocultar en Suiza los 100 millones de dólares recibidos por el emérito como obsequio del rey de Arabia Saudí. En mayo de 2009, Garzón activó una comisión rogatoria para que se procediese al registro de despacho de Fassana en Suiza, puesto que era gestor del patrimonio de algunos implicados en la trama Gürtel, como Francisco Correa.

Sin embargo, tal y como expone El País, la documentación intervenida en el operativo tiene muchos datos tachados evitar que se conozca la identidad de muchos de los clientes del administrador en una cuenta concreta. Soleado.

-V: No, no. Fue José Luis Olivera [excomisario jefe de la UDEF].

-B.G.: Y claro, estaban allí todas las cuentas que…

-V.: Las cuentas duras y tal. Pero insisto, con todo el chocho que tienen de Cataluña y tal y cual, prefirieron preservar la cuenta de Soleado a seguir una línea de investigación, como todo esto se le está viniendo abajo porque eso que ha hecho la pequeñita de Cataluña, oye había una línea de trabajo y eso ha llegado al CNI.

-B.G.: Y la portada esa de la policía patriótica qué es… Lo que yo sí sé por una fuente ajena es lo de la BPA [Banca Privada de Andorra] con el pantallazo ese [de los Pujol] que se ha publicado…

-V.: Eso se lo da a Marcelino [Martín Blas, excomisario jefe de Auntos Internos], porque en una de las notas mías yo lo pongo, porque al tipo le ofrecen medio millón de euros, que al final le han dado sólo 50.000 euros por esa historia. Que además el CNI estaba loco porque en esa operación cuando sale el pantallazo, el Pujol dice sí si, eso es mío y todos los focos van ahí… Vamos, a ti te lo hubieran clavado por los cojones. Oye aquí hay cinco kilos [millones de euros] pero dónde está el resto. Estos cinco kilos de mierda. Eso es el problema que tiene…