Vox no acude a un acto con la reina Letizia en Torrelodones y sus militantes dicen que "es una roja"

La reina Letizia saluda a la ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), entre otros, a su llegada a la Casa de la Cultura “Paco de Lucía” de Torrelodones

La reina Letizia asistió este pasado miércoles a una jornada para alertar sobre la mutilación genital femenina y conocer la labor de la ONG Save a Girl Save a Generation, cuya fundadora, Asha Ismail, víctima de esta práctica, ha cifrado en 17.000 las niñas que en España están en riesgo de sufrirla cuando van a sus países de origen.

En el acto, que se celebró en la Casa de la Cultura de Torrelodones (Madrid), Ismail relató su terrible experiencia cuando, con 5 años, la sometieron a la mutilación genital. Algo que, dijo, es muy difícil de olvidar y que la ha acompañado toda su vida, de tal forma que cuanto tuvo una hija, decidió luchar para que ella no padeciera su sufrimiento y acabó fundando la ONG cuando vino a vivir a España.

Durante el acto, la reina estuvo acompañada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro; y los codirectores del torneo solidario Luis Renedo y Adela Nieto. No acudieron, sin embargo, los concejales de Vox en el ayuntamiento de Torrelodones. Según Libertad Digital, tres de los cuatro habían confirmado su presencia a este acto. Sin embargo, unos días antes, anunciaron que no acudirían. Algunos militantes de la formación en la localidad, que pidieron permanecer en el anonimato en declaracioens a la Cadena SER, justificaron la ausencia con afirmaciones como "la Reina es una roja", que "no viene más que para tonterías", que "hay cosas más importantes en España" y que "la mutilación genital es un problema en el mundo por culpa de los que no comen jamón", en relación a los musulmanes.

En sus redes sociales, Vox Torrelodones tampoco ha recogido este acto. Sin embargo, sí convocaron para este jueves un acto en protesta por el asesinato del influencer ultraderechista Charlie Kirk en Estados Unidos.