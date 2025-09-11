5 frases de Charlie Kirk para saber quién era

"Creo que vale la pena pagar, por desgracia, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos". El autor de estas declaraciones murió ayer miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante una charla-debate en la que estaba haciendo lo mismo que le catapultó hasta convertirse en influencer y musa del extremista movimiento MAGA ('Make America Great Again') y agitador de cabecera de su artífice, el presidente Donald Trump.

Charlie Kirk ya había copado las ondas mediáticas estadounidenses hasta tal punto de que a su nombre le acompañan un listado de 'perlas' que rivalizan con algunos de los exabruptos de teóricos ultra y rockstars de la derecha alternativa como Steve Bannon. La gran diferencia entre Kirk y cualquier otro propagandista de este corte no pasa por la forma de expresarse, ni mucho menos por ser más o menos radical. Lo que a él le distinguió fue que lo hizo sin pudor, siendo joven -las primeras elecciones que ganó Trump en 2016 le pillaron con 23 años- y con el apoyo de figuras de la talla del propio hijo de Trump.

En todo este tiempo, Kirk ha mostrado su opinión -que coinciden de forma generalizada con la de la derecha ultraliberal y conservadora- acerca de distintos temas entre los que se encuentran . Estas son solo 7 de las múltiples frases que permiten hacerse una idea de su pensamiento, pero conforman un acercamiento a una pregunta que se repetirá como un eco en los siguientes meses de una mayor polarización en EEUU: ¿Quién era realmente Charlie Kirk?

1-"Vale la pena pagar el precio de algunas muertes por armas de fuego cada año"

Sin lugar a dudas, esta es la cita que más se está compartiendo sobre una persona de valores conservadores que ha fallecido, precisamente, por una de las cuestiones que él defendía con fervor. Básicamente, que el derecho del pueblo estadounidense a portar armas prevalece frente a las muertes que cada año asolan EEUU, unos tiroteos que se han convertido en costumbre en centros educativos. En total son 15.717 víctimas mortales en los primeros 11 meses de 2024, según el colectivo The Gun Violence Archive.

Kirk, minimizando la dramática situación hablando de "algunas muertes", había asegurado que "creo que vale la pena pagar, por desgracia, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos". No se quedó ahí, puesto que, como si de una suerte de contrato social se tratase indicó que "es un acuerdo prudente" o que "es racional".

2- "Es 100% necesario politizar el asesinato sin sentido de Iryna Zarutska"

Otra de las grandes dudas que circulan en redes sociales y tertulias pasa por qué diría el propio Kirk del atentado que ha sufrido y le ha acabado arrebatando la vida. Recientemente, el influencer se había pronunciado sobre otro asesinato. De hecho, fue lo último sobre lo que se pronunció en la red social X hasta que se produjo su desenlace fatal en Utah.

Reclamó emplear como arma política el asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarútskaya, de 23 años, un caso que conmocionó a parte de la sociedad estadounidense al tratarse el presunto autor de una persona migrante con problemas mentales: "Si queremos que las cosas cambien, es 100% necesario politizar el asesinato sin sentido de Iryna Zarutska porque fue la política la que permitió que un monstruo salvaje con 14 antecedentes anduviera libre en las calles para matarla".

Curiosamente, el asesinato de Irina también fue grabado en vídeo, como el de Kirk, y surgió el debate de si era ético o no compartir esas duras imágenes. Ese debate regresó ayer al proliferar las peticiones de que no se compartiese el vídeo del activista recibiendo un disparo en el cuello. Cabe destacar que sin saber nada del posible autor u autores del crimen, el propio Trump ha culpado a la retórica de "extrema izquierda" del asesinato.

3- "La verdad es que no soporto la palabra empatía. Creo que es un término inventado"

Una de las frases que más se han compartido -con intención jocosa o de hacer daño- tras el asesinato de Kirk es otra cita suya. En un contexto de pésames y palabras de recuerdo tan bellas como asépticas, no ha faltado quien ha contestado a los partidarios de Kirk, que reclaman respeto por su muerte, con una frase que él mismo pronunció y defendió. "La verdad es que no soporto la palabra empatía", aseguró el podcaster, que también arrastra una profunda trayectoria neoliberal. "Creo que es un término inventado, de la nueva era [new age], que causa mucho daño", sugirió, en una de tantos intentos de tachar todo de woke y desacreditarlo. Dijo que él prefería el término "simpatía".

"Pero es muy efectiva en política. Prefiero la compasión a la empatía. Ese es un tema aparte para otro momento", explicó en aquel momento. Días después lo desarrolló en un tuit: "Las mismas personas que les dan sermones sobre 'empatía' no sienten ninguna por los soldados dados de baja por la vacuna, los niños mutilados por las grandes empresas médicas o las vidas devastadas por el fentanilo que cruza la frontera".

4- "Jugamos a la ofensiva con un sentido de urgencia para ganar la guerra cultural de EEUU"

Uno de los mayores éxitos de Kirk, en términos de réditos para la derecha conservadora y el Partido Republicano que vendría con el trumpismo, fue el de acercar a los jóvenes lo mismo que propugnan figuras políticas como el anarcocapitalista y ultra argentino Javier Milei o el líder de Vox, Santiago Abascal, en España. La batalla cultural. Este joven no lo escondió y esgrimió que "jugamos a la ofensiva con un sentido de urgencia para ganar la guerra cultural de EEUU".

Esta es una de las principales características que marcaron su forma de debatir y las bases de la Turning Point que fundó. Esta frase define otro de sus logros, el de conseguir hacer atractiva que una nueva generación de jóvenes defendiesen a capa y espada valores tradicionales. Explica también cómo consiguió reunir una base de un millón de jóvenes para catapultar por primera vez a la Administración Trump a la Casa Blanca.

5- Las últimas palabras de Kirk...: "¿Contando o sin contar con la violencia de las pandillas?"

Charlie Kirk murió justo cuando debatía con una persona del público sobre armas de fuego, todo un clásico de sus intervenciones multitudinarias y de las que nunca se achantó. La pregunta que surgió de entre los espectadores parecía dirigida a querer retratar las posiciones extremistas, también más allá de las armas, de Kirk. "¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero [uno de los blancos políticos de Kirk] han cometido tiroteos masivos en los últimos 10 años?", preguntó al activista. "Demasiados", recogió con su habitual facilidad, mientras le inundaban aplausos.

La misma persona que preguntó continuó dándole la cifra. Y puede que un intento de lección. "En Estados Unidos, son cinco. Cinco es mucho, ¿verdad?", precisó para pasar a una visión más general del problema de las armas en dicho país norteamericano: "Les voy a dar algo de crédito. ¿Saben cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?". Kirk tuvo tiempo a contestar con las que se convirtieron en sus últimas palabras, también cargadas de ironía -y abriendo la puerta a prejuicios-: "Contando o no con la violencia de pandillas?". No hubo tiempo a cálculos, pero, sin lugar a dudas, en ese momento se sumó una víctima más a ese funesto balance.