Vox lleva su disputa con el Gobierno al funeral de Estado por las víctimas de la dana: no asistirá para no estar con Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha decidido trasladar su disputa política contra el Gobierno al funeral del Estado por las víctimas de la dana. El presidente de la formación de ultraderecha no asistirá a Valencia este miércoles para no coincidir con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Tampoco lo hará ningún otro miembro de su partido.

Así lo han trasladado fuentes de Vox, que han resaltado que Abascal se mantiene firme en su decisión de no compartir espacios con el presidente del Gobierno ni con otros miembros del Ejecutivo allí donde no puedan "confrontarlos". Según Vox, asistir a actos con Sánchez solo "blanquea" al Gobierno.

La primera vez que Abascal plantó a Sánchez fue en el desfile militar del 12 de octubre, al que acudió también el rey Felipe VI. En todo caso, el líder de Vox ya se venía ausentando en cada acto institucional del Día de la Constitución.

Vox ha matizado, no obstante, que la presidenta de les Corts, Llanos Massó, sí acudirá al funeral por su papel institucional, pero no en representación del partido.

A la parada militar del Día de la Hispanidad también asistieron Carlos Pollán y Gabriel Le Senne, presidentes de las Cortes de Castilla y León y Baleares, respectivamente. También se pudo ver al diputado Javier Ortega Smith, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.