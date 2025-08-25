Vox, que se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León, denuncia ahora al Gobierno y a la Junta por los incendios

Vox ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia por la vía penal contra la gestión de la prevención y la extinción de incendios realizada por la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, según han confirmado a EFE fuentes de esta formación.

Será el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, quien comparezca mañana ante la prensa para detallar el contenido de estas denuncias, según la convocatoria enviada por el partido. Las mismas fuentes han confirmado que se trata de iniciativas ya registradas en el juzgado.

Cabe recordar que Vox, junto al PP, bloquearon en 2024 en las Cortes autonómicas la Proposición de Ley de Bomberos y Bomberas Forestales, una norma que planteaba un operativo público, estable y coordinado durante todo el año para prevenir catástrofes como las que han ocurrido estos días en la región. El PP la despreció como un “brindis al sol” y Vox la tachó de “ideológica” por incluir lenguaje inclusivo. Y es que la norma hablaba de "bomberos" y "bomberas".

En 2022, los dos partidos - en ese momento, con Vox en el gobierno autonómico - también se opusieron a tener habilitado un operativo antiincendios durante todo el año tras el pavoroso incendio de La Culebra, que quemó más de 60.000 hectáras y en el que murieron cuatro personas.

Igualmente, tal como contaba hace unos días eldiario.es, el líder de Vox en Castilla y León y presidente de las Cortes ha estado despaarecido durante los incendios que han asolado la región. "Carlos Pollán no ha visitado las zonas afectadas y se ha limitado a publicar cinco tuits sobre los fuegos desde que se originaron, tras haber asistido a la polémica comida en Gijón mientras León ya ardía y con el Legislativo sin dar condolencias por los muertos", aseguraban en una información publicada el pasado día 20 de agosto.

Estas denuncias llegan en la semana en la que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparecerá el viernes ante el Parlamento autonómico para analizar su gestión de los incendios forestales que este agosto han asolado amplias zonas de la comunidad, especialmente en las provincias de León, Zamora, Salamanca, Ávila y Palencia.

Del mismo modo, hasta cuatro ministros del Gobierno central comparecerán en el Senado para analizar su gestión ante los incendios forestales, en este caso a iniciativa del PP, que en el caso de la comparecencia de Mañueco se abstuvo, sin impedir lo acordado por el resto de grupos parlamentarios, que votaron a favor de esta iniciativa registrada por el PSOE.