Vox, sobre la investigación de Anticorrupción: "No tenemos nada que ocultar"

Vox ha salido al paso de la apertura de una investigación, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de una presunta financiación irregular. Una iniciativa que ha ordenado el fiscal jefe Alejandro Luzón tras apreciar que hay base suficiente para investigar lo denunciado por el PSOE, a finales del pasado año, ante la Fiscalía General del Estado. Y ante la que desde Bambú no han tardado en catalogar de "persecución". Y detrás de esa "persecución" estaría el PSOE, pero también el Partido Popular e incluso el Gobierno de la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El portavoz nacional de los de Abascal, José Antonio Fúster, ha adoptado la hoja de ruta previsible y no solo ha asegurado que todo está en orden, sino que también ha aprovechado la oportunidad para cargar contra los socialistas y acusarles de corrupción o de promover ellos una financiación irregular con cuestiones incluso como la devolución del palacete parisino del PNV, que había sido incautado por la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial.

"Voy a ser muy claro, los ingresos por actividades promocionales están autorizados por el artículo 2 de la ley de financiación de partidos políticos, lo que no está de ninguna forma autorizado es regalar un palacete al PNV", ha indicado Fúster, en alusión a una de las cuestiones que motiva la apertura de la investigación del ministerio fiscal, una supuesta opacidad en la contabilidad en lo relativo a ingresos por merchandising de sus mesas informativas.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en una imagen de archivo. Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images

"Lo que no está contemplado en la ley es regalarle un palacete al PNV"

"Es fácil de explicar, tenemos merchandising que se entregaba y había personas que, a cambio, querían colaborar con la financiación del partido, una cosa tan sencilla como esa es financiación irregular para el PSOE, es absurdo porque está permitido", ha esgrimido Fúster sobre una de las patas de la investigación de la Fiscalía, la que lo socialistas han denunciado que, como mínimo, desde 2020 hasta hoy en día, se han registrado prácticas opacas en lo relativo a dichos estands.

No obstante, la clave de ese punto pasa por que los socialistas denuncian un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal. Fúster ha esgrimido que el artículo 2 de la propia base que regula a las formaciones permite ese tipo de ingresos. No obstante, lo que se ha puesto sobre la mesa del ministerio fiscal es que ingresos por valor de unos 5 millones de euros no estarían clarificados en la contabilidad de Vox.

"Aquí tenemos un PSOE podrido de corrupción que quiere evitar que un partido se financie con el dinero de sus simpatizantes. Las cuentas de Vox son claras y transparentes. No tenemos absolutamente nada que ocultar, está todo incluido en nuestra contabilidad y presentado ante el Tribunal de Cuentas", ha asegurado, indicando que "no tenemos ni empresarios ni empresas corruptas que se financien a cambio de favores ni hemos robado un solo euro de los españoles. Más bien lo contrario".

Cabe destacar que, antes de que el portavoz nacional se pronunciase al respecto, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ya había dejado clara su posición sobre este movimiento de Anticorrupción: "Bueno, ¿qué decir de Fiscalía? No me sorprende nada ninguna investigación".