Josep Borrell no necesita mencionar a Von der Leyen para echar por tierra su discurso: hay quien hasta pide su "vuelta"

A Ursula von der Leyen no le ha quedado más remedio que recular en su reflexión sobre el "nuevo orden mundial" y la necesidad de no confiar simplemente en un sistema de "reglas". Ante el escándalo generado, la presidenta de la Comisión Europea ha recogido cable, pero lo dicho dicho está. Y la indignación internacional no decae, como demuestran mensajes como el de Josep Borrell.

Borrel fue el alto representante de la UE en la anterior legislatura, cargo que le valía para ocupar un puesto de vicepresidente de la Comisión Europea. Un, por así decirlo, 'número dos' de Von der Leyen... a la que no parece que le unan demasiados puntos ideológicos, sobre todo ahora, fuera de la corrección política que —se supone— obliga Bruselas.

Este miércoles, Josep Borrell no ha necesitado siquiera mencionar a la que fuera su 'jefa' en la Comisión Europea para echar por tierra su discurso. Para el anterior responsable de la diplomacia de la UE, "el Derecho Internacional, que incluye la prohibición del uso de la fuerza para resolver controversias internacionales, es parte integrante y vinculante de los Tratados de la UE".

"Su caducidad no puede ser decretada por nadie en un discurso. Cada institución de la UE debe actuar conforme a sus respectivas competencias", culmina para añadir contundencia por si hiciera falta.

Las palabras críticas de Borrell hacia Von der Leyen no son las primeras, precisamente. Hace apenas semanas, el alto representante entre 2019 y 2024 aseguró saber "qué pie calza" la líder del Ejecutivo europeo por permitir que una representante de la UE participara en la Junta de Paz inventada por Donald Trump.

A su juicio, la política alemana "es una atlantista convencida y una sionista militante; y eso no es un descalificativo, es la descripción de una realidad", apuntaba entonces, pocos días antes de que comenzase la guerra en Irán.

El respaldo social que ha recibido el político español de 78 años, antiguo ministro de Exteriores con Pedro Sánchez, ha sido tal que hay usuarios de varios países que se han animado a pedir su "vuelta" a la arena europea.