Así es la fragata Cristóbal Colón, el navío que España ha movilizado en misión defensiva hacia Chipre

La popularidad de Pedro Sánchez ha crecido exponencialmente a nivel global después de su prolífico 'no a la guerra' de hace unos días. El presidente del Gobierno rescató una de las frases que marcaron a toda una generación hace un cuarto de siglo. Eso no ha impedido que el Ejecutivo español haya querido cumplir con sus obligaciones, movilizando su fragata más avanzada a aguas de Chipre.

A pesar de que esa maniobra ha suscitado críticas tanto de organizaciones como Podemos como de la oposición, el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles ha recordado estos días que el envío de la fragata Cristóbal Colón a la isla de Chipre tiene una vocación puramente defensiva.

De hecho, este mismo miércoles ha sido la propia Robles la que ha descarado que después de que la zona chipriota se 'enfríe' el navío se sume con un contingente francés a intentar 'reabrir' el Estrecho de Ormuz. Eso no quita que, Chipre, que no forma parte de la Alianza Atlántica (OTAN), sí es un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. De hecho, preside el Consejo de la UE este semestre.

Esa es la razón por la que la fragata Cristóbal Colón se embarcó hace días y ya ha llegado cerca de la isla, junto al portaaviones Charles de Gaulle y varios navíos de la Armada griega. Ya hace una semana un contingente español de la OTAN detectó un misil balístico sobrevolando Turquía con dirección al país europeo, y por eso se ha sumado la fragata a las actividades defensivas.

Así es la fragata Cristóbal Colón, tecnología punta de la Armada española

El objetivo inicial de la Cristóbal Colón, ya en la zona, es complementar las capacidades de la batería Patriot que operan soldados del Ejército español en el marco de la OTAN. Por ello, esta fragata cuenta con especiales capacidades antiaéreas. En el navío hay 205 tripulantes, "el valor más preciado de la unidad", y es la quinta fragata de la clase Álvaro de Bazán.

Las fragatas de clase Álvaro de Bazán reciben la numeración de clase F-100, siendo la Cristóbal Colón la F-105. Fueron construidas en los astilleros de Ferrol y están dotadas con sistemas de combate Aegis, un componente abreviado como ACS.

Este sistema, desarrollado por EEUU, lo produce Lockheed Martin y emplea radares y ordenadores para guiar misiles hasta sus objetivos. Gracias a este tipo de tecnología, los misiles balísticos que amenazaban a Chipre en los últimos días pudieron ser interceptados. Y gracias a esa misma tecnología la Cristóbal Colón podrá participar en esas intercepciones.

La fragata, que tiene su base en Ferrol, inició su construcción en mayo de 2005. Fue puesta en grada en junio de 2007 y botada ya en noviembre de 2010 en presencia de la infanta Margarita, la hermana pequeña del rey Juan Carlos I. Hubo que esperar hasta 2012 para que, tras meses de pruebas, la Armada recepcionara el buque.

Este es el armamento de la fragata Cristóbal Colón

Este tipo de buques cuentan con todo tipo de utilidades para la defensa y para la autodefensa. En concreto, esta fragata F-105 Cristóbal Colón lleva a bordo un sistema de lanzamiento vertical de 48 celdas desde el que se pueden disparar varios tipos de misiles. En carga llevan concretamente misiles SM-2, empleados en sistemas de defensa antiaérea de largo alcance, y los misiles ESSM para interceptar amenazas más cerca.

La Cristóbal Colón también navega con ocho misiles Harpoon 1C, armas antibuque capaces de atacar objetivos en superficie a decenas de kilómetros de distancia. De este modo la fragata podría llegar a ser útil en el Estrecho de Ormuz, a pesar de que Robles haya descartado una operación de esta naturaleza a pesar de la propuesta de Macron.

El navío también tiene sistemas para defenderse bajo el agua: tiene dos montajes dobles de tubos lanzatorpedos Mk-32 Mod 9, un estándar en las armadas de Occidente. También en esos lanzadores se pueden utilizar torpedos Mk-46 Mod 5A, específicos para atacar submarinos.

En proa un cañón Mk 45 de 127 milímetros y calibre 54 puede utilizarse como fuego de apoyo en operaciones marítimas, y ante la posibilidad de un abordaje la nave incluye dos ametralladoras de 25 milímetros. El arsenal lo completa un helicóptero SH-60B Seahawk (LAMPS) especializado en misiones de vigilancia y en la detección de submarinos.