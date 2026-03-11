Cuántos días de reservas de petróleo tiene España y en qué zonas están

La primera y principal consecuencia económica del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha sido la súbita subida de los precios del petróleo y del gas, lo que a su vez ha incidido en la gasolina o el diésel. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del suministro global de petróleo, ha provocado que el precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, haya llegado incluso a rozar los 120 euros, cuando hasta hace unos días se movía entre los 70.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró hace unos días que sólo el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume España pasan por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el conflicto en la región genera inestabilidad, eleva los precios de los combustibles y acaba afectando a la economía española.

Carles Méndez, profesor de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya, aseguró el pasado lunes a El HuffPost que subidas del petróleo como la actual son habituales cuando se producen "shocks económicos". "El precio se dispara como un cohete, pero luego suele bajar como una pluma. Y esto se debe a que los mercados funcionan a futuro. No se fijan en las reservas actuales, sino que hacen una previsión a medio plazo. Y como los mercados anticipan una escasez, suben los precios", aseguraba.

¿Pero hasta cuánto puede subir? Méndez señala que los precios del petróleo suben y bajan en función de las noticias y los hechos. "Lo que nos ha hecho pasar de 80 dólares el barril a 100 en los últimos días ha sido el hecho de que se estén atacando refinerías", aseguraba.

La otra gran pregunta es si España puede quedarse sin petróleo en el caso de que la contienda se prolongue más de lo que cabría esperarse. Al respecto, además de recordar que sólo el 5% del petróleo que consume España pasa por Ormuz, es importante también subrayar que nuestro país dispone de unas reservas estratégicas de petróleo que pueden ser utilizadas en acciones conjuntas en situaciones de crisis, como ya ocurrió en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Estas existencias mínimas son responsabilidad a nivel interna de Cores, la entidad central y de mantenimiento de las reservas estratégicas de productos petrolíferos. "En caso de crisis de abastecimiento de petróleo, nacional o internacional, y bajo la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, CORES contribuye a garantizar la continuidad del suministro coordinando la puesta a consumo de las existencias de productos petrolíferos necesarias", puede leerse su web.

España, al igual que el resto de países pertenecientes a la Unión Europea, "tiene suscritas las obligaciones de mantenimiento de existencias de seguridad de productos petrolíferos", así como la participación en las acciones colectivas en caso de crisis de suministro. Esas reservas deben ser equivalentes a al menos a 90 días de importaciones de petróleo, aunque los últimos datos señalan que España tendría reservas para resistir 105 días.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen Getty Images

Este miércoles los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) - entre los que se encuentra España - van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento. En el caso de España, según ha explicado Sara Aagesen, le correspondería liberar 12 días y medio de reservas de petróleo.

Los 400 millones de barriles de petróleo son más del doble de la anterior intervención récord de la agencia al comienzo de la guerra de Ucrania, cuando liberó 182 millones de barriles de crudo. Antes, se habían llevado a cabo otras cuatro "liberaciones" de reserva.

Los miembros de la AIE mantienen actualmente unos 1.200 millones de barriles de reservas de emergencia, además de otros 600 millones de barriles en inventarios de la industria que se mantienen por obligación gubernamental.

Dónde se guarda ese petróleo "de reserva"

Distribución geográfica de las reservas de CORES CORES.es

En España, Cores tiene un pequeño almacenamiento propio (del 6% del total), pero sobre todo almacena las existencias estratégicas en instalaciones de compañías logísticas y refinerías, a través de contratos de arrendamiento.

Estas instalaciones están distribuidas a lo largo de la geografía española a través de cinco zonas que se detalla en la imagen de la parte superior. Sólo un porcentaje limitado se encuentra en países con acuerdos bilaterales en vigor.

Por su parte, la industria -que tiene obligación de mantener 50 de los 90 días- mantiene las reservas en instalaciones propias o bien instalaciones de empresas logísticas localizadas por todo el país.