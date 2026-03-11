Juan Roig, de sentenciar la web de Mercadona como una 'mierda' a crucificar las cervezas: "Son muy mejorables"

Aunque con la IA puede que las cosas cambien, hoy en día tener una web funcional y atractiva es fundamental, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, lo sabe. En 2017 sorprendió al sector de la distribución con una frase que se volvió viral: "Nuestra web es una mierda". La autocrítica en su máxima expresión.

Así definió entonces el presidente de Mercadona la plataforma de compra online de la cadena durante la presentación de resultados de la compañía. La crítica no era gratuita. En aquel momento, la venta por internet apenas representaba el 1% de la facturación total del supermercado, una cifra muy baja para una empresa líder en España. Roig reconocía que el servicio no estaba a la altura y anunció una transformación profunda del canal digital.

"Creemos que podemos hacer rentable Internet; para 2018 saldremos mejor", explicó entonces el empresario valenciano. Incluso dejó claro que la apuesta por el comercio electrónico tenía límites: si el negocio no resultaba rentable, la empresa no lo mantendría.

Aquella renovación digital quedó además en manos de Juana Roig, hija del presidente, que asumió la responsabilidad de impulsar la modernización del sistema de venta online.

Más de 1.000 millones de euros en ventas por internet



Ocho años después, el panorama es completamente distinto. Según los datos presentados por la compañía, Mercadona facturó en 2025 un total de 1.061 millones de euros a través de su plataforma online.

La cifra representa ya un 2,5% de los ingresos totales de la empresa, que el año pasado alcanzó 41.900 millones de euros de facturación. Aunque el peso del canal digital sigue siendo menor frente a las tiendas físicas, la tendencia es claramente ascendente.

Parte de este crecimiento se explica por el modelo logístico que la compañía ha desarrollado en los últimos años. Mercadona cuenta actualmente con seis "colmenas" —centros logísticos exclusivos para preparar pedidos online— repartidas en las principales ciudades españolas.

A estos centros se sumará próximamente una nueva instalación en Vallecas (Madrid), cuya apertura está prevista para este año y que dará empleo a más de 400 trabajadores. Este sistema permite preparar los pedidos de internet de forma independiente a las tiendas físicas, lo que ha mejorado la eficiencia del servicio y reducido los tiempos de entrega.

La autocrítica como filosofía empresarial



La evolución del canal online ilustra bien una de las ideas que Roig suele repetir en sus intervenciones públicas: la necesidad de reconocer errores para mejorar.

Durante la presentación de resultados de la compañía, el empresario insistió en que uno de los pilares de Mercadona es mantener "humildad para reconocer errores, coraje para tomar decisiones y ser críticos e inconformistas".

No es una frase retórica. El propio Roig volvió a demostrar esa filosofía en el mismo acto con otra confesión poco habitual en un directivo del sector alimentario. Ahora le tocaba no a una herramienta o logística, sino a un producto.

"La cerveza de Mercadona es muy mejorable"



El presidente de la cadena reconoció sin rodeos que la cerveza que vende Mercadona "es muy mejorable". Con esa frase, Roig volvió a poner sobre la mesa la estrategia habitual de la compañía: revisar constantemente sus productos para elevar su calidad.

La empresa defiende que su objetivo es prescribir a los clientes los productos con mejor relación calidad-precio, incluso si eso implica revisar o reformular artículos de su propio catálogo.

Este enfoque ha sido una de las claves del modelo de Mercadona durante décadas. La cadena trabaja con un sistema de proveedores especializados —conocidos como interproveedores— que desarrollan productos específicos para la marca, pero que deben adaptarse a las exigencias de calidad y mejora continua que fija la compañía.

La autocrítica pública de Roig no es algo nuevo. A lo largo de los años ha cuestionado abiertamente decisiones de la empresa, productos o procesos internos. La diferencia es que, en muchas ocasiones, esas críticas terminan anticipando cambios relevantes dentro de la compañía.