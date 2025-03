Yolanda Díaz acusa a María Jesús Montero de romper las negociaciones sobre el SMI

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este viernes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de romper las negociaciones sobre la fiscalidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Ha dado la instrucción de romperlas", ha sentenciado Díaz.

Ambos departamentos llevaban días negociando una compensación para los beneficiarios del SMI que no quedan exentos del pago del IRPF. Unos diálogos, sin embargo, que no han tenido éxito, al menos por ahora, ya que la intención es lograr que las negociaciones se reanuden este mismo viernes.

Según ha declarado a Telecinco, Díaz ha confirmado que si bien seguían negociando a las diez de la noche de este jueves, "Hacienda se levantó de la mesa". "Ella se ha levantado de la mesa, es decir, ha dado instrucción de romper las negociaciones", ha subrayado.

La ministra de Trabajo ha querido recordar, por otro lado, que llegó a enviar a María Jesús Montero hasta cinco propuestas diferentes para alcanzar un acuerdo. "El aroma que rezuma es que a ella [a Montero] le parece que el SMI es muy elevado", ha deslizado.

Según ha podido saber El HuffPost, desde Trabajo quieren que "se garantice que el SMI alcance el 60% del salario medio neto, que es la recomendación de la carga social europea". Sin embargo, denuncian fuentes de Sumar, el PSOE se niega.

No obstante, desde el Ministerio de Hacienda aseguran que su postura sí que es la de que "el SMI debe representar el 60% del salario medio". "Ese es el compromiso", dicen, si bien especifican que nunca se acordó "que con independencia de lo que suba el SMI, se garantice que no pagará nunca IRPF". Según el PSOE, lo que no quiere Sumar es que "el acuerdo sea tan explícito y claro en que hay que desvincular futuras subidas del SMI del debate sobre la tributación".