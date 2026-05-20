Muchos han reaccionado a la imputación de Zapatero, pocos lo han hecho como Ramoncín

Muchos han reaccionado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, pero pocos como el cantante José Ramón Julio Márquez Martínez, conocido artísticamente como Ramoncín. La noticia, que se producía este martes, ha provocado un auténtico terremoto en España.

El auto del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, califica al expresidente socialista como el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que tendría como objetivo "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Ramoncín ha reaccionado en el programa vespertino de La Sexta Más Vale Tarde, donde se ha mostrado muy sorprendido, como le ha ocurrido a muchos: "Se nos va a llenar la boca de la presunción de inocencia y todos tenemos el derecho de creerle o no creerle".

"Si nos ha engañado, tendremos que venir y decirlo"

Para el cantante, autor de El rey del pollo frito, el problema reside en que quienes le hayan creído tendrán que responder en caso de que todo se demuestre falso: "Llegará el momento en que, si nos ha engañado, tendremos que venir aquí y decirlo. Y esa es la tesitura en la que te pones".

Además, ha afirmado que ha leído parte del auto y ha advertido que no cree que un juez que tiene fama de ser "alguien muy serio" se vaya a meter a imputar "a nada menos que un expresidente del gobierno solamente con indicios que luego se pueden evaporar en la declaración de esa investigación, porque vamos a cambiar esa palabra porque no está imputado, está investigado".

"Las palabras también quieren decir mucho. Pero desde luego es realmente muy impactante", ha sentenciado.

"Esto no puede ser para unos desangrarse y para otros sacar pecho"

Por otro lado, Cristina Pardo, copresentadora junto a Iñaki López —aunque abandonará el programa para abordar otro proyecto—, se ha mostrado muy crítica con aquellos que ponen en duda la justicia española "para salvar tu organización política". En su opinión, debería haber un límite: "Cuando esta organización política ya no esté en el gobierno, que no sé cuándo será, hay que seguir viviendo. Es grave. Hay que ser un poquito más responsable".

Ramoncín, al respecto, compartía su reflexión: "Todo lo que venimos pidiendo en todos estos asuntos es la prudencia. En saber que esto se ha producido ahora. Afortunadamente, esto va a ir rápido. Creo que ni lo uno ni lo otro. No puedes llegar y decir que esto es lawfare o que este es un corrupto. Esto no puede ser para unos desangrarse y para otros sacar pecho. CALMA".

En su caso, él mismo ha explicado que, sin ser jurista, lee el auto con mucho cuidado y toma nota de lo que ve, preguntando cuando no entiende algo: "Tomo la actitud que debe tomar toda la gente".