La imputación de Zapatero, en directo | El juez aclara por qué ha rechazado investigar el domicilio del expresidente

Análisis Relevante, la empresa clave en el 'caso Plus Ultra'

Para entender el 'caso Plus Ultra' hay que conocer a la consultora Análisis Relevante. Esta empresa, administrada por Julio Martínez, amigo de Zapatero, ha sido investigada por la UDEF por tráfico de influencias tras el rescate de la aerolínea.

Durante la comisión de investigación del caso Koldo, Zapatero admitió haber cobrado 70.000 euros de media al año por labores de consultoría realizadas para la empresa.



“Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”, detalló Zapatero en la comisión.

WhatTheFav, la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero, habría realizado labores de comunicación y marketing para Análisis Relevante, por las que recibió la cantidad de 239.755 euros.