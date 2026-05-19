La imputación de Zapatero, en directo | El juez aclara por qué ha rechazado investigar el domicilio del expresidente
La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno en un proceso en el que se averigua si el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra sirvió para un supuesto lavado de dinero.
Para entender el 'caso Plus Ultra' hay que conocer a la consultora Análisis Relevante. Esta empresa, administrada por Julio Martínez, amigo de Zapatero, ha sido investigada por la UDEF por tráfico de influencias tras el rescate de la aerolínea.
Durante la comisión de investigación del caso Koldo, Zapatero admitió haber cobrado 70.000 euros de media al año por labores de consultoría realizadas para la empresa.
“Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”, detalló Zapatero en la comisión.
WhatTheFav, la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero, habría realizado labores de comunicación y marketing para Análisis Relevante, por las que recibió la cantidad de 239.755 euros.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero son los socios de Gobierno de Pedro Sánchez quienes tienen que hablar sobre cuánto más están dispuestos a aguantar.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz se ha referido al llamamiento a promover una moción de censura que les ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal, y ha dicho que son los socios quienes tendrían que dar el primer paso.
"Nos faltan cuatro votos y por tanto, son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar", ha insistido Muñoz, quien ha negado que el PP vaya a hacer ningún movimiento para contactar con los socios y promover una moción.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha cuestionado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha señalado que la "experiencia" les da "muchas razones para poner en duda muchas de las acusaciones que se han hecho contra varias personas porque se han demostrado absolutamente falsas".
Tras remarcar que ERC es un partido "con 95 años de historia y sin ningún caso de corrupción" y totalmente comprometido con la persecución de estos delitos, ha remarcado: "La experiencia nos ha enseñado que algunas de estas acusaciones se han demostrado absolutamente falsas e inventadas".
En este sentido, ha recordado la conversación grabada entre el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz y el jefe de la Agencia Antifraude catalana Daniel de Alfonso sobre investigaciones a dirigentes independentistas: "El ministro acababa su intervención ordenándole 'inventa, inventa, que la Fiscalía te lo afina".
El Gobierno ha dado la cara este martes después de conocer que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por la Audiencia Nacional, convirtiéndose así en el primero de la historia de la democracia. Ante esta situación, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha transmitido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la "absoluta confianza" que depositan en Zapatero y ha reafirmado que "hay que dejar trabajar a la justicia".
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado este martes, a propósito de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, que los jueces en España son independientes y toman las decisiones que les parecen oportunas en función de los hechos.
Así lo ha asegurado al ser preguntado por la decisión del juez de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de citar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra.
"Sobre este tema no tengo nada que decir, nada más que en España los jueces son independientes y toman las decisiones que les parece oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario", ha remarcado durante su intervención en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional que se ha celebrado en Alcalá de Henares.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Camala rechazó registrar el domicilio particular del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, como pidió la Policía, al estimar que no hay datos de que pueda guardar allí pruebas de un presunto tráfico de influencias en torno al préstamo a la aerolínea Plus Ultra.
Para el magistrado, la "amplia difusión mediática" del procedimiento judicial en torno a este préstamo, concedido en 2021, hace "razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado, lo que debilita la proporcionalidad y necesidad de la medida restrictiva solicitada".
El de su casa fue uno de los registros que solicitó la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, cuyos agentes este martes registran el despacho de Zapatero, la sede de la empresa de sus hijas y otras dos mercantiles: Softgestor, dedicada a la asesoría y gestoría jurídica, e Inteligencia Prospectiva.
El juez Calama detalle en ese auto que ha trascendido a mediodía que los directivos de la aerolínea rescatada en la pandemia trataron de obtener la ayuda por "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos" y pusieron en marcha dos vías para ellos: una vía el exministro Ábalos y otra vía Zapatero. Esta última fue la que, según destaca el magistrado, prosperó y obtuvo un papel "predominante".
El auto también apunta a que el uso de sociedades instrumentales sugiere que se trataba de una red diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos.
En el mismo auto, de 85 páginas, el juez entiende que el expresidente del Gobierno estaba en la cúspide de una organización que perseguía "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
Se trataría de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
A preguntas de periodistas, la ministra portavoz, Elma Saiz: "Desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia afrontamos esta noticia".
"Hemos tenido ocasiones de compartir con todos ustedes lo relativo a los préstamos que se han dado a las diferentes aerolíneas en un momento tan complicado como lo fue la pandemia, préstamos que salvaron empresas y empleos, que en países de nuestro entorno se hicieron procedimientos similares, y que fueron pulcros y transparentes: autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE y por el Tribunal de Cuentas".
"Afrontamos esta noticia desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio, la base de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia".
Junts ha pedido este martes "que se esclarezcan los hechos" que se imputan al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de la aerolínea Plus Ultra "respetando su presunción de inocencia".
Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, después de que la Audiencia Nacional haya citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Preguntado por si ve relación entre la investigación y el hecho de que Zapatero fuera uno de los interlocutores del PSOE con Junts en Suiza, al igual que lo era Santos Cerdán, ha dicho que como portavoz parlamentario no entrará "en estas consideraciones".
La Cadena Ser ha accedido a un mensaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado a sus compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
"Son momentos duros", ha reconocido en este texto, "hoy más que nunca debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista". "Orgullo y entereza".
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el causa Plus Ultra ha sido recibida en el palacio de la Moncloa con "máxima tranquilidad" y desde el Ejecutivo se invoca la presunción de inocencia. Fuentes consultadas por EFE subrayan su confianza en este principio después de que el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional haya citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
El PSOE también ha querido lanzar ese mensaje de tranquilidad y, en un comunicado, ha defendido al expresidente y ha subrayado que la derecha y la ultraderecha no le han "perdonado" por los avances que supusieron sus políticas durante dos legislaturas. En ese contexto, los socialistas han recordado la frase que dijo en su día el expresidente José María Aznar para llamar a hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez: "El que pueda hacer, que haga".
Ha dado cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros y ha recordado que este lunes fue el Día Mundial de los Museos, pero sin mayor comentario sobre la noticia del día. Habrá que esperar a las preguntas de los periodistas.
La líder de Podemos, Ione Belarra, considera que el Gobierno "tiene más difícil" gobernar tras la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que no obstante ha criticado, ya que considera que "la derecha le tiene muchas ganas" al exmandatario.
"La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también el Gobierno cada vez lo tiene más difícil. Un Gobierno que no se enfrenta a la corrupción, a la guerra sucia judicial, que se gasta el dinero de la vivienda y el que debería ir destinado a bajar el precio de la compra en armas y tanques por orden de Donald Trump, creo que cada vez lo tiene más difícil", ha dicho Belarra este martes en una rueda de prensa en el Congreso.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos en el caso de la aerolínea Plus Ultra es un "escándalo internacional", y ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no "utilice" la Fiscalía o la Abogacía del Estado para "intentar encubrir la verdad".
"Sorprende que el Gobierno, en todo momento, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo", ha declarado a los medios este lunes a su llegada a un acto de entrega de llaves del Plan Vive en la localidad de Pinto.
El ministro de Transportes recoge una serie de clips de una intervención del líder popular en la campaña andaluza, el pasado 12 de mayo, en el que Feijóo hablaba de que pronto, esta semana, habría más novedades sobre las sospechas que se ciernen en torno a Zapatero. Este martes se ha conocido la noticia de que el expresidente del Gobierno ha sido imputado por tres delitos en el caso Plus Ultra. "Por recordar, la causa está bajo secreto de sumario", ha incidido Puente.
Algo ha retumbado en el corazón del Palacio de la Moncloa cuando a primera hora de este martes El Confidencial avanzaba que el histórico expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero había sido imputado en el conocido como caso Plus Ultra mientras la UDEF registraba su oficina y la empresa de sus dos hijas.
Algunos agentes que han intervenido durante los registros de esta mañana en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y varias mercantiles eran del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, una unidad policial de élite especializada en la apertura de cajas fuertes o en la detección de huecos o posibles zulos. Sus capacidades, sin embargo, no han sido necesarias para recabar la documentación que buscaba la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).
El expresidente del Gobierno ha sido imputado esta mañana por tres delitos: falsedad documental, crimen organizado y tráfico de influencias. Su imputación se enmarca en el caso Plus Ultra, rescatada en 2021 con 53 millones de euros públicos. Se sospecha que parte de ese rescate acabó en una red internacional de blanqueo de capitales.
Las primeras respuestas a la encuesta que ha lanzado El HuffPost recogen la diversidad de opiniones que tienen los lectores.
Por un lado, hay quienes apuntan a que esta imputación es un caso de lawfare. Varias respuestas van por esta línea. droeda comenta: "Los ataques de la derecha son permanentes. "Difama que algo queda", parece ser su táctica. Es horroroso. Espero que reflexionen y se dediquen a hacer POLÍTICA y hagan una oposición responsable".
Pero también hay quien ve los indicios por los que se habría imputado al expresidente del Gobierno. Un lector que firma como yo apunta que se rescató una línea aérea con dinero público mientras el expresidente "cobraba por trabajos y análisis al empresario de esa línea. Blanco y en botella". Tú también puedes opinar:
La dirección nacional socialista ha remitido un comunicado en el que muestran su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que este martes ha sido llamado a declarar como imputado por tres presuntos delitos en la investigación acerca del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, en pandemia.
Una querella que recogía declaraciones de Víctor de Aldama en el programa "Horizontes de la cadena La Sexta" (sic), refiriéndose a Horizonte de Cuatro.
La imputación al expresidente Zapatero viene tras una querella del sindicato ultraderechista "Manos Limpias".— Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) May 19, 2026
Estos ultras aportan como prueba una entrevista del delincuente Aldama en la televisión y la noticia amplificada por un pseudomedio.
Esta parte algunos la obvian. pic.twitter.com/jgvRFSaVTR
La imputación de Zapatero en la Audiencia Nacional ha agitado la actualidad política española y está marcando la jornada. ¿Qué impresión tienes con lo que se conoce de momento?
"Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político", ha escrito el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
Según ha confirmado La hora de TVE, las hijas de Zapatero están presentes en la sede de su empresa, What The Fav, donde la policía también está practicando un registro. Según ha podido confirmar este programa, las hijas no están en ninguna fase procesal, por lo que no estarían imputadas, y están colaborando con los investigadores.
El registro continúa, pese a que varios agentes han guardado ya en el maletero de uno de los coches patrulla hasta cinco maletines.
El despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Martínez Zapatero, se ubica en el número 35 de calle Ferraz: justo en frente de la sede federal del PSOE. En la misma siguen haciendo una inspección varios agentes del Grupo de Operaciones e Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional, que llegaron a la oficina alrededor de a las 09:45 horas.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado "de piedra" al conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado".
En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha afirmado que no dispone de información sobre la imputación de Rodríguez Zapatero por tres delitos, aunque ha señalado que sabe que "se comentan muchas cosas".
"Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE", ha dicho García-Page, que ha admitido que la imputación de Zapatero es "una noticia telúrica".
Juanma Moreno cree que la imputación de Zapatero va a hacer "tambalear muchas cosas" en el Gobierno. "Nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un expresidente".
"Es algo insólito y que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años", ha asegurado en una entrevista con la COPE.
La orden de registro la ha dado el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Este magistrado asumió la competencia sobre el caso el pasado 3 de marzo y en sus manos está revisar si hubo un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra. Aquí tienes más información.
El portavoz del PP, Borja Sémper, también se ha pronunciado en su cuenta de X: "Todo se terminará por saber, nadie es impune, el Estado de Derecho se impondrá".
Se une así a otros políticos de la oposición que ya se han expresado sobre la imputación de Zapatero, como Miguel Tellado.
"España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar", ha anunciado Sémper.
Zapatero ha sido imputado por el 'caso Plus Ultra'. Es la noticia política del día y sin duda dará que hablar a lo largo de las próximas semanas. El expresidente tendrá que declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional.
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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha hablado abiertamente de una moción de censura en una entrevista en Telecinco. Garriga ha señalado que "no se entendería" que Feijóo no la presente.
"El Gobierno está hasta las cejas de corrupción", ha apuntado.
El expresidente del Gobierno tendrá que declarar el 2 de junio en el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez titular es José Luis Calama.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha señalado que la imputación de Zapatero es de una "gravedad extrema" y ha exigido explicaciones.
"No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha publicado Tellado en su cuenta de X.
"El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, ha añadido en la misma publicación.
¡Buenos días! La Audiencia Nacional ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado el próximo 2 de junio en la causa que examina el rescate público de Plus Ultra. El expresidente del Gobierno deberá comparecer por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en torno a la operación, que movilizó 53 millones de euros de fondos estatales para salvar a la aerolínea.
La instrucción la dirige el juez José Luis Calama, al frente del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, y sigue el rastro de varias operaciones mercantiles presuntamente ficticias dentro del caso, según ha avanzado la Cadena SER citando fuentes jurídicas.
Entre los hechos bajo examen figuran los algo más de 400.000 euros que Zapatero cobró durante cinco años por servicios de consultoría vinculados al rescate, una facturación que el propio exdirigente socialista ha admitido en distintas ocasiones y que asegura haber declarado, en sus palabras, como "no puede ser de otra manera".