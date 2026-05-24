120.000 filamentos en menos de dos milímetros: el súper material de China capaz de remolcar un autobús que amenaza la hegemonía de EEUU

La industria china tiene uno de los materiales industriales más avanzados. Pekín, según informa Clarín, ha logrado producir fibra de carbono de grado T200, una de las más resistentes jamás fabricadas Se trata de un material capaz de soportar tensiones extremas, con un peso ligero: una combinación clave para la industria aeroespacial, de Defensa y de energía avanzada.

El hito fue anunciado en marzo de 2026 por el China National Building Material Group (CNBM), a través de su filial especializada Zhongfu Shenying, y marca un punto de inflexión en la historia del país asiático. Por primera vez, China logra llevar este tipo de fibra desde el laboratorio hasta una producción industrial estable, con una capacidad inicial cercana a las 100 toneladas anuales.

Según la información recabada en el medio de comunicación, hasta ahora, la producción de fibras de carbono de ultra resistencia había estado concentrada en un círculo muy reducido de empresas, principalmente en Japón y Estados Unidos. De hecho, la japonesa Toray Industries era "referencia absoluta"

Esta última, no solo lidera el mercado de fibras de alto rendimiento, sino que además fue la empresa que estableció la nomenclatura técnica más utilizada en el sector, basada en la letra "T" seguida de un número que indica el nivel de resistencia a tracción.

Hasta ahora, el rango inferior al T1200, el T1100, ha sido el más avanzado disponible a escala mundial. Toray domina ese segmento, mientras que en Estados Unidos Hexcel ofrece un producto equivalente bajo el nombre HexTow IM10, ampliamente utilizado en aplicaciones aeroespaciales y de defensa.

¿Por qué es especial?

El diario argentino apunta que lo que realmente hace especial a la fibra de carbono T1200 es su resistencia de tracción, que supera los 8 gigapascales (GPa), frente a los valores típicos del acero estructural, que rara vez superan el gigapascal.

Asimismo, los filamentos individuales de esta fibra tienen un diámetro microscópico. En demostraciones de laboratorio, miles de estos filamentos se agrupan y retuercen para formar cables extremadamente delgados. En una de esas pruebas, un cable de menos de dos milímetros de diámetro, compuesto por alrededor de 120.000 filamentos, fue capaz de remolcar un autobús de dos pisos completamente cargado.

Para qué se utiliza

La fibra T1200 está destinada a aplicaciones muy específicas, donde el costo pasa a segundo plano frente al rendimiento Según el medio de comunicación, el material se podría utilizar para fabricar componentes aeroespaciales, estructuras para misiles, vehículos de alta velocidad o sistemas de almacenamiento de hidrógeno a alta presión. "En estos ámbitos, cada kilo ahorrado tiene un impacto directo en la eficiencia, la autonomía o la seguridad"

En aviación comercial, por ejemplo, hoy el estándar más extendido sigue siendo la fibra T1000, ampliamente utilizada en fuselajes de última generación. La T1200 podría jugar un papel en futuras plataformas, pero su adopción dependerá de que los costos bajen y la producción escale.