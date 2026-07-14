Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una iglesia de 700 años iba a cerrar por falta de dinero y encontró bajo el altar una bolsa con nueve monedas de oro: "Rompimos a llorar en cuanto lo vimos"
Sociedad
Sociedad

Una iglesia de 700 años iba a cerrar por falta de dinero y encontró bajo el altar una bolsa con nueve monedas de oro: "Rompimos a llorar en cuanto lo vimos"

Un descubrimiento que sabe casi como “un milagro”.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una iglesia blanca y otra superpuesta de una torre de monedas de oro
La iglesia que se salvó por una donación de monedas de oro.Getty Images

Hay momentos en los que todo parece perdido y solo hace falta un pequeño rayo de esperanza para cambiarlo todo. Algunos lo llaman suerte, otros casualidad y otros, simplemente, un milagro. Eso es precisamente lo que sintieron los responsables de una iglesia inglesa de más de 700 años cuando, en el instante en el que su futuro parecía sentenciado, un inesperado hallazgo bajo el altar les devolvió la ilusión de seguir adelante.

Esto ha ocurrido en la iglesia de San Wilfrido, en la localidad de Melling, en el condado inglés de Lancashire, que estaba a punto de echar el cierre por no poder asumir las cerca de 750.000 libras esterlinas que necesitaba para reparar el tejado, las vidrieras y otros daños estructurales. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un desenlace inevitable, una bolsa escondida bajo el altar cambió por completo el destino del histórico edificio.

La sorpresa llegó durante el Viernes Santo, cuando la reverenda Jane Lee y un feligrés preparaban el altar para la oración matinal. Al retirar algunos elementos, descubrieron una bolsa de plástico escondida que contenía una pequeña caja con nueve monedas de oro Britannia. “Rompimos a llorar en cuanto lo vimos”, recordó la religiosa en declaraciones recogidas por The Guardian, todavía emocionada por el descubrimiento que calificó como “un milagro”.

“Cuando confiamos, Dios provee”

Las monedas, acuñadas por la Real Casa de la Moneda británica en 1999, tenían a priori un valor de 100 libras cada una, aunque su valor real alcanzó cerca de 30.000 libras esterlinas tras su venta. Junto al tesoro apareció una nota de julio de 2022 en la que un donante anónimo, que firmaba como “James, siervo del Dios viviente”, expresaba su deseo de regalar las monedas a la iglesia. Hasta ahora nadie ha logrado identificar al benefactor.

Aunque la donación no cubre el coste total de las obras, unas 750.000 libras, sí ha servido para reactivar el proyecto de conservación. “Nos costaba mucho mantener las puertas abiertas”, confiesa Jane Lee. El dinero permitirá presentar solicitudes de subvenciones y reforzar las campañas de recaudación de fondos, mientras que vecinos y voluntarios ya han impulsado un grupo de apoyo para preservar este histórico edificio.

Para el obispo de Blackburn, Philip North, el descubrimiento representa mucho más que una aportación económica. “Demuestra el cariño que se le tiene al edificio. Demuestra que, cuando confiamos, Dios provee”, afirma. En definitiva, lo que comenzó como una despedida se ha terminado transformando, gracias a un golpe de suerte, en una nueva oportunidad para escribir otro capítulo en la historia de San Wilfrido.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos