30 frases de San Valentín cortas y  originales para felicitar a pareja y amigos por WhatsApp

Te quiero. Dos palabras simples que, a menudo, cuesta decir. Se puede demostrar día a día con gestos, favores, sonrisas y besos, pero se complica el hecho de expresar a tu pareja esta frase cargada de fuerza y romanticismo. Cada jornada tendríamos que pronunciarla, pero es el 14 de febrero cuando está casi prohibido no hacerlo.

San Valentín es el mejor momento para recordarle a esa persona cuánto la amas. Muchos son los que recurren a los clásicos regalos para demostrar ese amor: una escapada a un destino romántico, un ramo de flores, una joya que llevaba tiempo deseando comprar o una cena en ese restaurante de lujo son habituales. Pero por mucho que emocionen estos detalles, el poder de las palabras suele ser mayor que el de algo material; nacen del corazón, de lo más profundo, y pueden hacer que vuelvan a resonar esas mariposas en el estómago que permanecían calladas.

Tanto remueve San Valentín que las búsquedas se han disparado en la última semana. Así lo pone de manifiesto Google Trends, donde se observan picos de búsqueda de esta palabra clave, además de otras relacionadas como 'frases de san valentín para amigos' o 'frases de san valentín para niños'.

Google Trends al buscar 'San Valentín' en los últimos días. GOOGLE TRENDS

Formas originales para felicitar San Valentín

"Feliz San Valentín". Suena robótico, sin sentimiento; no transmites a tu pareja o a ese amigo/a tan querido realmente lo que sientes por él/ella. "Feliz San Valentín, cariño" provoca un efecto más o menos similar; por eso te proponemos otra serie de frases cortas y originales para felicitar este 14 de febrero y marcar la diferencia:

Vamos a ser raros juntos para siempre. Te elijo a ti sobre Netflix cada día. Eres la mejor parte de mi día. Por siempre tuyo, hoy y siempre. Juntos es mi lugar favorito. Vamos a envejecer y arrugarnos juntos. Iluminas mi mundo. Haces sonreír a mi corazón. Contigo, estoy en casa. Eres mi razón favorita para despertarme cada día. He hecho de tu sonrisa un refugio. Hagamos un trato: tú, yo y toda la vida. Eres el único ser humano con dos corazones: el tuyo y el mío. Temí enamorarme, hasta que te conocí. Eres mi cuento de hadas hecho realidad. El corazón siempre encuentra su camino; el mío iba de la mano contigo. Regalar es un arte, y este está pensado para ti. Junto a ti creamos historias increíbles. Un regalo lleno de amor, y sin devoluciones. Un amigo como tú hace que cada día sea mejor. En este San Valentín, celebramos a quienes siempre están ahí: tú y todos nuestros amigos. Tu confianza nos derrite más que un bombón al sol. Este regalo tiene menos calorías que el chocolate, ¡pero es más dulce! Eres el capítulo principal de nuestra historia de amor. Transformamos ideas en detalles que llegan al corazón. Pequeños detalles, grandes emociones. ¡Feliz San Valentín! Un detalle con amor para un cliente especial. No importa el cariño del regalo, sino el cariño detrás. El amor viene en frascos pequeños. Un gesto vale más que mil palabras.

Y como estas frases, se podrían escribir miles. A cada cual le valdrá una que represente ese amor profundo por el/la que tiene delante. Querer a alguien incondicionalmente es uno de los mejores regalos de la vida. ¡A seguir amándose!