Europa quiere cambiar por completo las normas de la nicotina y la revista médica más influyente del mundo avisa antes de tiempo con un nuevo estudio

La Unión Europea está preparando dos reformas clave que prometen cambiar el sector del tabaco. La primera de ellas es la TPD (Directiva de Productos del Tabaco), que endurecerá las normas sobre ingredientes, trazabilidad y presentación, afectando también a los vapers y a las bolsas de nicotina.

Igualmente, Bruselas tiene previsto aprobar la TED (Directiva sobre Impuestos Especiales), en la que se plantean subidas históricas de impuestos (139% en cigarrillos, 258% en tabaco de liar y hasta 1.090% en puros), además de nuevos gravámenes para líquidos de vapeo y bolsas de nicotina.

Sin embargo, las restricciones no tienen por qué traducirse en una reducción real del consumo de tabaco. Un buen ejemplo de ello es Australia, un país que al basar su política antitabaco en prohibiciones e impuestos elevados ha provocado un gran incremento del mercado ilegal.

La revista médica internacional JAMA ha publicado un estudio en el que se han analizado los cambios que han tenido lugar en diferentes regiones australianas entre 2017 y 2023 en el consumo total de nicotina y tabaco ilícito.

Más de la mitad de la población australiana está representada en el estudio

Para ello, los científicos han recopilado y analizado muestras procedentes de hasta 55 plantas de tratamiento de aguas residuales. Esas plantas cubren más de la mitad de la población australiana (es decir, unos 14 millones de personas).

En lo que se refiere al consumo general de nicotina, la misma se redujo más rápido en las áreas regionales y remotas (−2,2% anual), seguido de las áreas regionales internas (−1,4% anual), y se mantuvo estable en las grandes ciudades.

Sin embargo, esa disminución en el consumo de nicotina se produjo a cambio de que el consumo estimado de tabaco ilícito en Australia casi se triplicara, pasando de 1.350 toneladas en el año 2017 a 3.400 toneladas en 2023.

Además, el porcentaje de nicotina consumida en Australia proveniente de vapeo y NRT (productos con nicotina orales) se incrementó desde un 5,4% en 2017 a un 26,3% en 2023.

Por lo tanto, la principal conclusión del estudio llevado a cabo en Australia es que las medidas restrictivas han reducido el consumo general de nicotina, pero han favorecido el uso de productos de vapeo y, especialmente, el crecimiento del mercado ilícito.

De hecho, en 2023 el mercado ilícito representó aproximadamente el 33% del consumo de tabaco en Australia, una cifra preocupante desde el punto de vista de la seguridad de la salud de los consumidores.