Los trabajos que más han crecido en España en la última década (y los que vienen): del boom tecnológico a la sanidad y los cuidados

Los técnicos instaladores de paneles solares son una de las profesiones con mejor presente y futuro en España.

El mercado laboral en España ha cambiado más en los últimos diez años que en las dos décadas anteriores. Y lo ha hecho empujado por tres factores muy claros: digitalización, envejecimiento de la población y transformación del modelo productivo. Y todo ello con el "fantasma" muy real de la inteligencia artificial.

Los datos oficiales lo confirman. Según el INE y la Seguridad Social, España ha pasado de unos 17 millones de ocupados en 2014 a más de 21 millones en 2025, pero no todos los sectores han crecido igual. Algunos han desaparecido o se han estancado, mientras otros han explotado.

Tecnología, sanidad y logística: los trabajos que más han crecido



El primer gran cambio ha sido el auge del empleo tecnológico. Perfiles como desarrolladores, analistas de datos o especialistas en ciberseguridad han crecido a doble dígito en la última década.

Según el SEPE, las ocupaciones relacionadas con tecnologías de la información están entre las más demandadas desde 2018. Y el Banco de España apunta que el empleo en sectores digitales ha aumentado por encima de la media del mercado laboral.

A esto se suma el crecimiento de la sanidad. El envejecimiento de la población ha disparado la demanda de enfermeros, auxiliares de geriatría y cuidadores.

España es uno de los países más envejecidos de Europa. Según el INE, más del 20% de la población supera ya los 65 años, lo que explica este aumento estructural del empleo en cuidados.

Otro sector clave ha sido la logística. El auge del comercio electrónico ha multiplicado la demanda de repartidores, operaciones de almacén y técnicos de cadena de suministro. La pandemia aceleró esta tendencia, que se mantiene en la actualidad.

Turismo y servicios: crecimiento con matices



España sigue siendo una economía de servicios, y eso no ha cambiado. El turismo ha recuperado niveles récord tras la pandemia, impulsando el empleo en hostelería y comercio.

Pero muchos de estos trabajos son más volátiles y peor remunerados, según advierte la OCDE. Esto explica una de las paradojas del mercado laboral español: más empleo, pero no siempre de mayor calidad.

Los trabajos que vienen: qué crecerá hasta 2035



Si miras hacia la próxima década, el mapa es bastante claro. Los organismos internacionales coinciden en las mismas tendencias, aunque todo esto igual queda en papel mojado con el desarrollo de la IA. Cada año hay que revisarlo, pero por ahora, el informe Future of Jobs del World Economic Forum señala que los perfiles que más crecerán son:

Especialistas en inteligencia artificial .

. Analistas de datos .

. Expertos en energías renovables .

. Técnicos en ciberseguridad.

En España, el SEPE añade otros perfiles clave:

Técnicos en eficiencia energética.

Instaladores de energías renovables.

de energías renovables. Profesionales sociosanitarios.

Transición verde: el gran motor oculto



La transición energética será uno de los principales motores de empleo. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, España prevé movilizar miles de millones en inversión en energías limpias en la próxima década.

Esto generará empleo en:

Energía solar y eólica.

Rehabilitación de edificios.

Movilidad sostenible.

El Banco de España estima que la transición verde podría crear cientos de miles de empleos netos en los próximos años.

El factor clave: formación y adaptación



Hay un elemento común en todos estos cambios: la necesidad de formación. El mercado laboral exige cada vez más cualificación. Según la OCDE, más del 40% de los trabajadores en España necesitará reciclar sus habilidades en la próxima década. Esto afecta especialmente a sectores tradicionales que podrían perder peso, como tareas administrativas repetitivas y empleos industriales poco cualificados.

España ha creado millones de empleos en la última década, pero el cambio no ha sido uniforme. Tecnología, sanidad y logística lideran el crecimiento, mientras otros sectores se transforman o pierden relevancia. De cara al futuro, la dirección es más digitalización, más sostenibilidad y más demanda de cuidados.