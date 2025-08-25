Abandona su famosa casa después de que le advirtieran de que iba a estar rodeada completamente por una autopista: "Me arriesgué y perdí"

Ser testarudo a veces tiene un alto precio. Una de las mayores pruebas de esa afirmación es la de una familia china que se negó a dejar su casa cuando les advirtieron de que iba a construirse alrededor una autopista y que ahora se arrepiente de su decisión.

El Gobierno le ofreció al propietario del inmueble una indemnización de 211.000 euros como consecuencia de la citada construcción de la autopista, pero no quiso aceptar el dinero y se quedó con la vivienda.

¿El resultado? La casa se ha hecho famosa en China debido a ser una especie de isla edificada dentro de la autopista. Esa circunstancia provoca que el paso de los vehículos (especialmente los camiones) ocasione un ruido infernal que hace completamente imposible vivir en el inmueble.

De hecho, la familia finalmente ha decidido abandonar el hogar tras convertirse en inhabitable debido a la contaminación acústica. Eso sí, ahora se van sin dinero bajo el brazo y con una propiedad imposible de vender o alquilar.

En declaraciones a medios de comunicación locales, el dueño de la vivienda ha reconocido abiertamente que se arrepiente de la decisión tomada. "Si pudiera retroceder en el tiempo, estaría de acuerdo con las condiciones de demolición que me ofrecieron", ha asegurado.

En ese sentido, el hombre ha admitido que "en aquel momento tendría que haber aceptado el acuerdo propuesto. Ahora siento que me arriesgué y perdí. Lo lamento".