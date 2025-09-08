Abaten al padre que estuvo fugado durante cuatro años con sus tres hijos en un bosque

La subcomisionada interina de la Policía de Nueva Zelanda, Jill Rogers, anuncia las novedades en el caso del padre fugado con sus hijos.

Un hombre neozelandés que estuvo prófugo junto a sus tres hijos menores durante casi cuatro años escondido en el bosque murió este lunes abatido por la policía, tras intentar perpetrar un robo.

El hombre, identificado como Tom Phillips, fue alcanzado por disparos de la policía mientras los agentes respondían a un robo armado en el oeste de Waikato, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, al noroeste de la ciudad de Auckland.

Según el reporte oficial, una de sus hijas se encontraba con él durante el tiroteo y resultó ilesa, mientras que uno de los agentes de policía quedó herido tras recibir un disparo en la cabeza a quemarropa y fue trasladado en helicóptero al hospital y sometido a cirugía, declaró la subcomisionada interina de la Policía de Nueva Zelanda, Jill Rogers.

"Es un incidente profundamente traumático para los involucrados, confrontativo y desafiante en un pequeño pueblo rural y aislado", dijo Rogers a los medios y añadió que el sospechoso se encontraba fuertemente armado.

Los otros dos hijos menores, de los que se desconocía el paradero, fueron encontrados por las autoridades varias horas después en un campamento ubicado en una zona donde las temperaturas fueron hoy cercanas al punto de congelación.

"Puedo confirmar que los niños están bien e ilesos, y serán trasladados a un lugar esta noche para controles médicos", dijo Rogers, en una rueda de prensa, donde añadió que los menores fueron encontrados a unos dos kilómetros de donde se produjo el incidente y han colaborado con las autoridades.

"Ante todo, nos sentimos profundamente aliviados de que para nuestros niños esta dura experiencia haya llegado a su fin", dijo la madre en declaraciones la cadena estatal Radio New Zealand.

Los antecedentes

El caso ha captado la atención de Nueva Zelanda durante casi cuatro años y la familia de Phillips había hecho un llamamiento directo para que se entregara, después de que fuera visto recientemente con uno de sus hijos durante un robo en un supermercado, registrado por cámaras de seguridad.

El padre había huido a un bosque en Waikato en diciembre de 2021 con sus tres hijos: Ember, que ahora tiene 9 años, Maverick, de 10, y Jayda, de 12, tras una supuesta disputa con la madre de los niños. Una de las niñas, que no fue identificada, que se encontraba con Phillips durante el suceso hoy, está recibiendo apoyo integral, según las autoridades.

Considerado un hábil cazador y experto en vida silvestre, el hombre se había convertido en padre a tiempo completo tras separarse de la madre de los niños.

Medios neozelandeses como Stuff recogieron en 2021 el testimonio de antiguos vecinos, quienes lo describían como "inteligente", "amable" y "un hombre polifacético".

Se alega que Phillips cometió un robo a un banco en septiembre de 2023, pero el primer avistamiento de los tres niños con su padre fue el 3 de octubre de 2024, cuando fueron vistos caminando por unas tierras de cultivo.