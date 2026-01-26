Adif detecta otra rotura en la línea AVE entre Madrid y Sevilla a la altura de Almodóvar del Río

Nueva rotura ferroviaria en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Tal y como ha podido confirmar la agencia de noticias Efe, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha detectado y comunicado a sus maquinistas una "rotura de contracarril en la aguja 726 de la bifurcación a Málaga" en el punto kilométrico 357,9 del corredor del Sur.

Fuentes del Ministerio de Transportes, consultadas por la agencia Efe, han informado de que dicha rotura estaba "localizada y asegurada" y por ello se ha establecido una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) al paso por este punto a la espera de "poder sustituir la pieza".

Se tratan de unas piezas de gran tamaño, de más de 50 metros, y deben trasladarse por ferrocarril, lo que requiere la tramitación de unos permisos especiales y únicamente puede hacerse en banda de mantenimiento nocturna, han explicado las fuentes.

A 40 kilómetros del accidente

Tal y como informa el diario Abc, la incidencia se ha registrado a tan solo 40 kilómetros del lugar en el que se produjo el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en el que han muerto 45 personas.

Asimismo, esta nueva rotura se ha producido en el lugar en el que Adif está ejecutando el baipás de Almodóvar para unir, precisamente, las LAV de Madrid-Sevilla con la de Córdoba-Málaga, con el objetivo de reducir el tiempo de viaje en 20 minutos entre la Costa del Sol y la capital de Andalucía, ya que algunos trenes dejarían de pasar por Córdoba en este trayecto.

Tal y como reza la publicación, Adif informó de esta incidencia en Almodóvar la misma semana en la que se produjo el accidente de Adamuz. De hecho, en este punto hay una limitación temporal de velocidad. Desde Transportes aseguran que la rotura está "localizada y asegurada".