"Datos, no relatos": el Gobierno se defiende ofreciendo datos sobre el accidente de Adamuz y el estado de las infraestructuras ferroviarias en España

El accidente ferroviario de Adamuz ha puesto en duda el estado de las infraestructuras ferroviarias en España, las cuales muchos no han tardado en cuestionar y politizar. Sin embargo, los primeros datos oficiales apuntan a que la vía en la que se produjo el siniestro cumplía con todos los estándares técnicos exigidos, tal y como defienden desde el Gobierno.

Así lo recoge el informe 'El accidente de Adamuz y el estado de las infraestructuras ferroviarias en España. Datos, no relatos', elaborado en enero de 2026 y compartido por el Gobierno de España este jueves, donde han querido defender el sistema ferroviario español, así como desmontar algunos bulos que circulan a raíz de este trágico accidente.

Cronograma de lo ocurrido, según el Gobierno

18:10 El tren Alvia 2384 salió de Madrid Puerta de Atocha con destino Huelva.

18:40 El tren Iryo 6189 salió de Málaga con destino Madrid.

19:43 Descarrilamiento de los dos últimos coches del tren Iryo 6189 Málaga–Madrid, a la entrada de la estación de Adamuz. Los coches invaden la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario el tren Renfe Alvia 2384 Madrid–Huelva.

19:43:44 Hora estimada de colisión de los trenes (a partir de situación y velocidades estimadas). Coincide con la caída de tensión registrada en el tramo del accidente. No hay comunicación registrada de la colisión, pero se confirma con múltiples comunicaciones con servicios de emergencia, las operadoras ferroviarias y las patrullas de seguridad de Adif ya desplegadas en la zona.

19:45:02 Primera llamada del maquinista del tren Iryo. Señala que ha enganchado la catenaria. Desde ese momento, el Centro de Regulación y Control (CRC) considera suspendido el tráfico por un supuesto enganchón de catenaria. CRC comprueba con inmediatez al finalizar la llamada que el sistema de telemando de energía refleja una caída de tensión en ambas vías en el tramo de Adamuz desde las 19:43:45.

19:46:07 Se recibe llamada del tren 2181 (tren de Renfe que viene detrás del Iryo) informando que se encuentra parado sin tensión.

19:47 El Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Córdoba (Guardia Civil) tiene conocimiento del accidente a través del 112.

19:48:39 y 19:48:51 Llamadas de CRC al maquinista del tren Alvia 2384. Ambas sin respuesta.

19:49:33 Llamada a la interventora del Alvia, que informa que presenta un golpe en la cabeza y manifiesta que va a intentar localizar al maquinista. Durante unos segundos, como ruido de fondo de esta llamada, se escucha también la llamada que otro operador del CRC está manteniendo en ese momento con el maquinista de Iryo.

Cronología completa del accidente de Adamuz: Adif estima que la colisión entre el Alvia y el Iryo fue "entre las 19:43'40" y las 19:43'45" El director de tráfico de Adif lo liga al momento en el que se registró la caída de la tensión en la red de la zona; minuto y medio antes de la primera llamada del maquinista de Iryo. Asegura que el tramo fue revisado el 7 de enero.

Los medios desplegados

El documento cifra en 664 efectivos el personal movilizado desde el inicio del operativo, además de más de 50 vehículos especializados. Entre los recursos desplegados se incluyen:

Servicios de emergencia y rescate.

Fuerzas y cuerpos de seguridad.

Técnicos ferroviarios.

Personal especializado en investigación de accidentes.

Medios materiales para tareas de inspección, análisis y recuperación.

El estado del tramo de la vía afectado

El informe señala que el tramo de vía en el que se produjo el accidente había sido renovado hace menos de un año tras una inversión superior a 700 millones de euros y cumplía con los estándares europeos de interoperabilidad.

Además, en los cuatro meses previos al siniestro se llevaron a cabo cuatro inspecciones técnicas reglamentarias sin que se detectara ninguna anomalía defecto o fallo en la infraestructura.

En cuanto al historial operativo del puesto de banalización de Adamuz se registraron 70 incidencias entre los años 2021 y 2025 de las cuales 14 se produjeron en el último año y solo una fue catalogada como avería de vía afectando al tren Alvia. Además, según recoge el informe, en la vía por la que circulaba el tren Iryo no consta ninguna incidencia desde 2021 hasta la fecha del accidente.

Finalmente, también recuerdan que "desde 2018, el número de accidentes ferroviarios graves o significativos ha caído un 11% respecto al periodo anterior, a pesar de que el número de viajeros y trayectos ha aumentado notablemente. Nuestras vías son más seguras hoy que hace ocho años y más seguras que las de Francia, Alemania o la media de la Unión Europea".