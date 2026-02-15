Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una británica saca una gran diferencia entre ingleses y españoles por lo que hacen en el trabajo al recibir una llamada
Virales

Una británica saca una gran diferencia entre ingleses y españoles por lo que hacen en el trabajo al recibir una llamada

"Sé que voy a recibir comentarios diciéndome que es porque los ingleses son fríos, que es una falta de educación...".

Juan De Codina
Anna, creadora de contenido británica en España.
Anna, creadora de contenido británica en España.TikTok: @annainespana

Anna es una joven creadora de contenido (@annainespana) del Reino Unido que hace un buen tiempo se mudó a España. El tiempo y su esfuerzo le han llevado a aprender el idioma y a saber hablarlo fluidamente como una española más. Sus vídeos enseñando algunas diferencias culturales y curiosidades de los países, además de su día a día, le han llevado a alcanzar más de 11.000 seguidores en TikTok.

Esta vez ha compartido una "observación" que ha hecho a lo largo de este tiempo que le ha permitido sacar una gran diferencia entre españoles e ingleses en los espacios de trabajo compartidos, o como lo llaman ahora: "espacios de coworking".

"Tengo una observación sobre los españoles y los ingleses. Para que sepáis, soy inglesa, pero vivo en Madrid, tengo un trabajo remoto, pero voy a un espacio de coworking casi todos los días", ha explicado al principio de su vídeo.

La diferencia entre españoles e ingleses con las llamadas

En estos espacios en los que los trabajadores autónomos trabajan individualmente, se ha dado cuenta de lo que hacen los españoles y los ingleses cuando reciben una llamada en estos espacios.

"Me he dado cuenta de que los españoles en el espacio de coworking a menudo tienen llamadas de teléfono. Y estaba pensando que es curioso porque en Inglaterra, en general, en el trabajo, evitamos las llamadas por teléfono, simplemente enviamos un correo y ya", ha relatado.

Por eso se ha preguntado si es normal en España utilizar tanto el teléfono: "Yo sé que voy a recibir comentarios diciéndome que es porque los ingleses son fríos, que es una falta de educación... Puede ser, no lo estoy negando. Quiero saber si la costumbre es llamar a una persona antes de enviarle un correo".

Juan De Codina
