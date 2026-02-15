Una británica saca una gran diferencia entre ingleses y españoles por lo que hacen en el trabajo al recibir una llamada

Anna es una joven creadora de contenido (@annainespana) del Reino Unido que hace un buen tiempo se mudó a España. El tiempo y su esfuerzo le han llevado a aprender el idioma y a saber hablarlo fluidamente como una española más. Sus vídeos enseñando algunas diferencias culturales y curiosidades de los países, además de su día a día, le han llevado a alcanzar más de 11.000 seguidores en TikTok.

Esta vez ha compartido una "observación" que ha hecho a lo largo de este tiempo que le ha permitido sacar una gran diferencia entre españoles e ingleses en los espacios de trabajo compartidos, o como lo llaman ahora: "espacios de coworking".

"Tengo una observación sobre los españoles y los ingleses. Para que sepáis, soy inglesa, pero vivo en Madrid, tengo un trabajo remoto, pero voy a un espacio de coworking casi todos los días", ha explicado al principio de su vídeo.

La diferencia entre españoles e ingleses con las llamadas

En estos espacios en los que los trabajadores autónomos trabajan individualmente, se ha dado cuenta de lo que hacen los españoles y los ingleses cuando reciben una llamada en estos espacios.

"Me he dado cuenta de que los españoles en el espacio de coworking a menudo tienen llamadas de teléfono. Y estaba pensando que es curioso porque en Inglaterra, en general, en el trabajo, evitamos las llamadas por teléfono, simplemente enviamos un correo y ya", ha relatado.

Por eso se ha preguntado si es normal en España utilizar tanto el teléfono: "Yo sé que voy a recibir comentarios diciéndome que es porque los ingleses son fríos, que es una falta de educación... Puede ser, no lo estoy negando. Quiero saber si la costumbre es llamar a una persona antes de enviarle un correo".