Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Muchos no pueden evitar fijarse en este pequeño error en la cantante de Nebulossa en el Benidorm Fest: la intención es lo que cuenta
Virales
Virales

Muchos no pueden evitar fijarse en este pequeño error en la cantante de Nebulossa en el Benidorm Fest: la intención es lo que cuenta

"La amo..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Nebulossa en el Benidorm Fest
Nebulossa en el Benidorm FestTVE

Este sábado tuvo lugar la esperada final del Benidorm Fest, la primera edición del certamen sin contar con Eurovisión, en la que el dúo andaluz compuesto por Tony Grox & Lucycalys se llevó la ansiada Sirenita de Oro tras conseguir un total de 166 puntos con su canción 'T AMARÉ'. 

Durante esta histórica gala hubo varios momentos destacados. Uno de ellos, sin duda, fue el gesto que realizó la cantante Mery Bas, del grupo Nebulossa, durante su actuación, enseñando la bandera de Palestina, lo que llevó incluso a RTVE a pronunciarse de forma posterior. 

"RTVE es un medio que da libertad a los artistas para que se expresen como consideren y ellos libremente decidieron tener ese gesto", señaló María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, quien ha querido destacar que su tema se convierta probablemente en el hit del verano. 

"Al igual que nosotros llevamos en el ADN estará en Eurovisión y quedó claro que RTVE cumple 70 años y está donde está y quiere el festival. Ese es el mensaje", agregó entonces. 

Sin embargo, el gesto se vio algo empañado por un pequeño error, tal y como han señalado varios usuarios en las redes sociales: los colores de la bandera palestina no estaban dibujados de forma correcta. 

Uno de los que se ha podido fijar en esta pequeña errata, que ya se ha vuelto viral, ha sido el usuario @adriiisinmas, en una publicación que lleva ya cerca de 100.000 reproducciones. "La AMOOOOO que la lleva los colores al revés", ha escrito junto a una imagen donde se aprecia el fallo. 

A pesar del error, muchos han querido defender a la cantante destacando su valentía, así como valorando su gesto. "La intención es lo que importa", ha escrito una usuaria en respuesta. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales