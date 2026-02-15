Muchos no pueden evitar fijarse en este pequeño error en la cantante de Nebulossa en el Benidorm Fest: la intención es lo que cuenta

Este sábado tuvo lugar la esperada final del Benidorm Fest, la primera edición del certamen sin contar con Eurovisión, en la que el dúo andaluz compuesto por Tony Grox & Lucycalys se llevó la ansiada Sirenita de Oro tras conseguir un total de 166 puntos con su canción 'T AMARÉ'.

Durante esta histórica gala hubo varios momentos destacados. Uno de ellos, sin duda, fue el gesto que realizó la cantante Mery Bas, del grupo Nebulossa, durante su actuación, enseñando la bandera de Palestina, lo que llevó incluso a RTVE a pronunciarse de forma posterior.

"RTVE es un medio que da libertad a los artistas para que se expresen como consideren y ellos libremente decidieron tener ese gesto", señaló María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, quien ha querido destacar que su tema se convierta probablemente en el hit del verano.

"Al igual que nosotros llevamos en el ADN estará en Eurovisión y quedó claro que RTVE cumple 70 años y está donde está y quiere el festival. Ese es el mensaje", agregó entonces.

Sin embargo, el gesto se vio algo empañado por un pequeño error, tal y como han señalado varios usuarios en las redes sociales: los colores de la bandera palestina no estaban dibujados de forma correcta.

Uno de los que se ha podido fijar en esta pequeña errata, que ya se ha vuelto viral, ha sido el usuario @adriiisinmas, en una publicación que lleva ya cerca de 100.000 reproducciones. "La AMOOOOO que la lleva los colores al revés", ha escrito junto a una imagen donde se aprecia el fallo.

A pesar del error, muchos han querido defender a la cantante destacando su valentía, así como valorando su gesto. "La intención es lo que importa", ha escrito una usuaria en respuesta.