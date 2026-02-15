Un piso cada 3 días y 1 kilómetro de altura: resucita el megaproyecto de la Jeddah Tower para destronar al Burj Khalifa en 2028

La Torre Yeda ha retomado su construcción con el incríble objetivo de alcanzar los 1.008 metros de altura.

La historia de la Humanidad está llena de drama, pero también de épica, de llegar más lejos en todos los sentidos, y más alto, nunca mejor dicho en este caso: parecía imposible ir más allá de los 828 del Burj Khalifa (Dubái), el edificio más alto del mundo, pero Arabia Saudita aumenta la apuesta para derribar la barrera del kilómetro de altura en Yeda.

El proyecto Jeddah Tower o Torre Yeda pasó a ser realidad, paró cuando se había construido una altura de 100 metros, y hace unos meses tomó un nuevo impulso con el objetivo de terminarlo en 2028, coronando el récord en 1.008 metros de altura.

La también conocida como JEC Tower llevaba parado desde 2018 y era el símbolo perfecto del megaproyecto imposible. Pero el edificio ha vuelto a la "vida": superó las 80 plantas en diciembre de 2025 y el equipo técnico asegura que el ritmo actual es de un forjado cada 3-4 días, con el objetivo declarado de terminar en agosto de 2028 y convertirse en la primera estructura de más de 1.000 metros del mundo.

La pregunta es si se trata del mayor retorno de la construcción moderna o el prólogo de otro frenazo.

Qué ha cambiado para que la torre vuelva a "subir"

La reactivación no se vende como un simple "se retoma la obra". En 2025 se han encadenado señales de proyecto serio: Saudi Binladin Group (SBG) vuelve como contratista principal con un contrato valorado en torno a los dos mil millones de dólares, y la gestión del proyecto recae en Turner Project Management.

Esto importa porque el problema de Jeddah Tower nunca fue solo técnico: también fue financiero, contractual y de gobernanza. Y, sin estabilidad, una estructura de este tamaño no perdona.

Reuters informó a finales de 2025 del aumento de la participación del Estado saudí en Binladin International Holding Group (en el contexto de un acuerdo de conversión de deuda), un movimiento que se interpreta como parte del apoyo al sector constructor dentro de la estrategia de diversificación del país.

El hito: 80 plantas y un ritmo que impresiona (pero no garantiza nada)

El dato que ha disparado titulares es el "umbral" de más de 80 plantas a cierre de 2025. La firma de ingeniería estructural Thornton Tomasetti publicó el 6 de enero de 2026 una actualización de progreso en la que habla de una obra que avanzó "rápidamente" en 2025 y que se aproxima a ese rango de plantas, con la meta final de superar los 1.000 metros.

Aquí conviene ponerlo en contexto: subir "un piso cada 3-4 días" es un ritmo potente en un superrascacielos, pero lo duro no es llegar a 80. Lo duro es mantener cadencia cuando entras en la fase donde pesan más:

Logística vertical (materiales, seguridad, grúas, tiempos muertos).

(materiales, seguridad, grúas, tiempos muertos). Cambios de sistema estructural .

. Costes crecientes por cualquier retraso.

Hormigón, acero y el cuello de botella de bombear a grandes alturas

En estos proyectos el hormigón es aún más clave. Se necesita uno muy especial para que el edificio no colapse, y cuanto más altura se alcanza, más complicado es ir añadiéndolo. A partir de ciertas cotas, bombearlo se vuelve una batalla de presión, control de calidad y tiempos.

Por eso, en megatorres se suele combinar hormigón y acero según altura y necesidades. Es lo que pasará con esta torre que "rozará" el cielo. Por eso los últimos 300 metros serán de acero y no habitables, altura donde habrá fluctuaciones de hasta 2 metros debido a los vientos y hasta 1,2 en los pisos habitables.

Sin embargo, el uso será mixto: la torre está concebida como un edificio residencial, de oficinas y hotel de lujo, y con el mirador más alto del mundo cuando esté completa, no apto para personas con vértigo.

Ascensores y vida interior: KONE entra en escena

Un rascacielos de 1 km no se "habita" como uno normal. Y por eso la noticia más sólida (y más concreta) de los últimos meses es el contrato de KONE para equipar la torre con soluciones de flujo de personas (ascensores y escaleras mecánicas), anunciado el 8 de octubre de 2025.

El comunicado oficial identifica al promotor (Jeddah Economic Company), al contratista principal (SBG), al project manager (Turner) y a los arquitectos (Adrian Smith + Gordon Gill).

Es una pieza clave porque, sin transporte vertical fiable, la torre sería poco más que un tótem. Y aquí es donde el proyecto intenta demostrar que ya no es humo.

Los increíbles datos de la construcción de la Torre Jeddah, a la altura de la obra