EEUU confirma un abordaje al barco 'Verónica III' en aguas del Índico tras una persecución desde el Caribe

El Gobierno de EEUU ha anunciado un nuevo abordaje contra un barco procedente del Caribe, el 'Veronica III', tras una larga persecución desde el Caribe a las aguas del Indopacífico, donde fue interceptado.

"Lass fuerzas estadounidenses han llevado a cabo esta pasada noche una intercepción marítima y un abordaje del Verónica III sin incidentes en el área de responsabilidad de INDOPACOM", ha hecho saber el Departamento de Defensa en un comunicado.

El Gobierno de EEUU indica que el barco intentó romper el bloqueo ordenado por el presidente Trump "con la esperanza de escapar". "Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacerlo", ha añadido el Departamento, sin dar más detalles.

Desde que Trump comenzó su oleada de ataques contra supuestas embarcaciones de drogas (bajo la denominada Operación Lanza del Sur), al menos 119 personas han muerto desde agosto de 2025. La situación es tal que el pasado 27 de enero algunos de los familiares de las víctimas de dichos ataques denunciaron al gobierno de Donald Trump.