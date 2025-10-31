Adiós a la lista de la compra: el motivo por el que esta aliada eterna es "la mejor manera de perderse una ganga" en el supermercado

Durante años se ha repetido como mantra que ir al supermercado con una lista de la compra es la mejor forma de ahorrar. Sin embargo, el experto en consumo Olivier Dauvers propone una visión contraria que podría cambiar la forma en que planificamos nuestras compras: dejar la lista en casa puede ser más rentable.

Según Dauvers, anotar productos específicos como salmón, ternera o brócoli puede limitar nuestras opciones y hacernos perder promociones interesantes. En lugar de ceñirse a una lista cerrada, recomienda revisar primero lo que ya tenemos en casa y calcular cuántas comidas necesitamos preparar. A partir de ahí, sugiere consultar los folletos de ofertas del supermercado y adaptar nuestras compras a los productos en promoción.

Este enfoque, similar al que usan los restauradores al diseñar el "plato del día", permite aprovechar oportunidades como un kilo de roti de cerdo francés por menos de cinco euros o incluso productos más caros como el magret de pato a buen precio. También invita a romper con las marcas habituales y optar por yogures o postres rebajados, aunque no sean los favoritos.

Una preocupación común es que esta estrategia pueda llevarnos a comprar más de lo necesario. No obstante, Dauvers asegura que conocer el número de días para los que cocinaremos ayuda a evitar el exceso. Y si compramos de más, siempre queda la opción de congelar.

Además, recomienda verificar el precio por kilo para asegurarse de que una promoción realmente vale la pena. Las etiquetas pueden contener errores, por lo que dedicar tiempo a revisar puede traducirse en un ahorro significativo.