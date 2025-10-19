Adiós a las llamadas tradicionales: un nuevo estudio confirma la nueva tendencia de la Generación Z para llamar y hablar por el móvil

Sostener el móvil en la oreja cuando se recibe una llamada puede quedar aparcado en el tiempo. Tal y como anuncia el diario británico, Daily Mail, casi la mitad de los ingleses de la generación Z nunca usan un teléfono móvil de esa manera, puesto que prefieren hablar mientras escuchan por altavoz o caminar y hablar con auriculares. Toda esta información fue recabada en una investigación de la compañía Talkmobile.

De este modo, los zetas son la generación menos propensa a usar el método tradicional para hablar por el teléfono móvil. Talkmobile preguntó a más de 2.000 adultos del Reino Unido cómo sostenían su teléfono, y cuanto más joven era la persona, menos probable era que lo sostuviera de la forma tradicional.

Alrededor de la mitad, el 55% de los jóvenes de 18 a 28 años usan el estilo clásico de llamada. Lo mismo para dos tercios (63%) de los Millennials, tres cuartas partes (73%) de la Generación X y la mayoría (85%) de los Boomers. En esta línea, se puede concluir que la Generación Z es la más propensa a sostener un teléfono en la palma de la mano mientras habla por el micrófono.

Según los datos publicados, la generación británica de la posguerra de los "Baby Boomers", de entre 60 y 78 años, se opone a la tendencia, y alrededor de uno de cada diez prefiere el estilo de comunicación de Proudhailer, una popular forma de hablar por teléfono que se puso de moda en un programa del canal televisivo BBC en el siglo pasado. Aunque también es cierto que muchos jóvenes conversan por teléfono con auriculares.

En declaraciones recogidas por el periódico, Stuart Wilson, portavoz de la plataforma Talkmobile, asegura que "la forma en que hacemos las llamadas telefónicas está cambiando con cada generación, ¿quién sabe cómo hablaremos con nuestros seres queridos en 50 años?", cuestiona.