Adiós al polvo en casa con la novedad que llega a Lidl este viernes

Limpiar el polvo es una tarea que a veces puede complicarse. Si se acumula en los rincones o sobre los muebles necesitas invertir tiempo y esfuerzo para deshacerte de él. Por suerte, hay herramientas que te facilitan esta tarea doméstica.

Lidl sabe que sus consumidores tienen este tipo de necesidades, y por eso suele poner a la venta numerosos productos para el hogar. Algunas de sus últimas novedades son su cafetera para hacer café recién molido o las mesas plegables para jardín y terraza.

Este viernes, la cadena de supermercados alemana saca a la venta un producto con el que limpiarás el polvo de manera mucho más fácil. Se trata de la aspiradora 2 en 1 de Silvercrest, que te ahorrará tiempo y esfuerzo.

Debido a su precio económico y a sus prestaciones, tiene todas las papeletas de convertirse en uno de esos artículos que triunfan en Lidl y crean colas kilométricas en los supermercados.

Así es la aspiradora 2 en 1 de Lidl

Lidl vende ya esta aspiradora en su tienda online, y a partir del viernes 16 de abril puedes adquirirla también en sus supermercados. Se comercializa bajo la marca Silvercrest, un clásico en los productos para el hogar de esta cadena de supermercados.

Se caracteriza por su capacidad de limpiar el polvo de forma eficiente y rápida, siendo bastante eficaz en alfombras y suelos duros, algo que no siempre resulta fácil.

Estas son las prestaciones de la aspiradora de Lidl:

Flexible para usar como aspiradora de suelo o de mano.

Tecnología ciclónica para aspirar sin bolsa de aspiradora.

El depósito de polvo es fácil de vaciar.

Filtro EPA que permite un aire de salida especialmente limpio.

El tubo de succión es fácilmente desmontable.

Dispone de un tubo telescópico de aluminio extensible.

Su cable extralargo permite un gran radio de acción.

El depósito de polvo tiene capacidad para 450 ml, su potencia es de 600 W y mide 115,5 x 25,7 x 22 cm.

El precio es otro de sus grandes atractivos: cuesta 26,99 euros. Por ello es de esperar que muchos consumidores se interesen y la acaben comprando. En el caso de que quieras hacerlo, será mejor que acudas cuanto antes a un supermercado de Lidl. No sería la primera vez que una de sus novedades se agota en cuestión de horas o días. Entonces tendrás que esperar a que la repongan.